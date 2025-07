Basel Tattoo Productions GmbH

Medienmitteilung Basel Tattoo 2025: Das Spektakel steht in den Startlöchern

Medienmitteilung | Basel, 8. Juli 2025

Basel Tattoo 2025: Das Spektakel steht in den Startlöchern

In drei Tagen beginnt das Basel Tattoo 2025, das weltweit zweitgrösste Festival seiner Art. Zur Eröffnung am 11. Juli wird die weltberühmte Patrouille Suisse mit einem beeindruckenden Überflug die Showwoche einläuten. Highlights sind das Top Secret Drum Corps, die Spitze der internationalen Blasmusikszene und eine breite Palette an schottischer Musik. Tickets gibt es auf baseltattoo.ch.

Die Vorfreude ist auf dem gesamten Basel Tattoo Areal spürbar. Auch der Produzent Erik Julliard brachte seine Begeisterung bei der heutigen Medienkonferenz zum Ausdruck: «Ich freue mich wie ein kleines Kind auf das diesjährige Programm. Einmal mehr haben wir die besten Bands aus der Musik- und Showwelt zu Gast in Basel und dürfen dem Publikum ein grosses Erlebnis bieten.»

Ab Freitag, 11. Juli 2025, geben sich rund 1'000 Mitwirkende im Hof der Kaserne Basel ein musikalisches Stelldichein und präsentieren die ganze Pracht des Basel Tattoo. Eine erste vielversprechende Kostprobe ihres Könnens gab heute beim Probenbesuch für die Medienschaffenden die schottische Violistin Mhairi Marwick, begleitet von den 50 Highland-Tänzerinnen der Flings and Things, ebenfalls aus Schottland. Zu den renommierten Formationen gehören unter anderem die US Air Force Band, die US Air Force Honor Guard, die Bands of His Majesty’s Royal Marines, die Swiss Armed Forces Central Band sowie die niederländische Bicycle Showband Crescendo. Sie alle tragen das Prädikat «Spitzenklasse» und versprechen musikalische Vielfalt und unvergessliche Momente. Zu den Top-Acts zählen auch die weltbekannten Trommler des Top Secret Drum Corps, die mit ihrer neuen Show ihr Heimpublikum begeistern wollen. Exotische Klänge aus Jordanien und Katar runden das Programm ab und verdeutlichen die verbindende Kraft der Musik über kulturelle Grenzen hinweg. Den Auftakt zur Premiere bildet ein mitreissender Überflug der Patrouille Suisse.

Die grössten schottischen Hits

Unter dem Motto «Die grössten schottischen Hits» werden erstmals sämtliche Evergreens aus dem schottischen Hochland in einer Show vereint. 200 Dudelsackspieler und Trommler aus aller Welt präsentieren diese legendären Melodien, begleitet von leidenschaftlichen Highland-Tänzerinnen und einer visuellen Inszenierung, die das historische Erbe Schottlands lebendig werden lässt. Das Basel Tattoo 2025 bringt musikalische Traditionen und faszinierende Showeinlagen auf höchstem Niveau zusammen. Bis zum Start bleibt noch etwas Zeit für den Feinschliff, sodass die Besucherinnen und Besucher während der elf Shows auf allen Ebenen voll auf ihre Kosten kommen.

Starke Partnerschaften

Die Verantwortlichen des Basel Tattoo gaben zudem an der heutigen Medienorientierung bekannt, dass die Partnerschaften mit dem Hauptsponsor Bell sowie dem Supplier Rivella um jeweils drei weitere Jahre verlängert werden konnten. «Die Fortsetzung dieser Partnerschaften unterstreichen das gegenseitige Vertrauen und die Wertschätzung. Mit Bell und Rivella stehen dem Basel Tattoo zwei starke Partner zur Seite, die auch in den kommenden Jahren einen bedeutenden Beitrag zum Erfolg des Festivals leisten werden», so Erik Julliard, Produzent des Basel Tattoo.

Das Basel Tattoo findet vom 11. bis 19. Juli 2025 statt. Tickets sind wie folgt erhältlich:

baseltattoo.ch

shop@baseltattoo.ch

+41 61 266 1000

Ticketschalter bei der Tramhaltestelle Kaserne

bei Ticketcorner

Medienkontakt

Andreas Kurz | medien@baseltattoo.ch | +41 79 749 12 87

Freundliche Grüsse Andreas Kurz Basel Tattoo Kasernenhof 8, CH-4058 Basel baseltattoo.ch