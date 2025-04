Titoni AG

Neuer Schweizer Rekord im Speedclimbing

Mit der Titoni Seascoper 300 Ice Blue Limited Edition

Bild-Infos

Download

Grenchen, Schweiz (ots)

Die jahrelange gewissenhafte Vorbereitung des Gemeinschaftsprojekts von Red Bull und TITONI war die Grundlage für den Erfolg am 5. April 2025: Dem Schweizer Speedclimber Nicolas Hojac (33) gelang es, alle drei Nordwände von Eiger, Mönch und Jungfrau in nur 15 Stunden und 30 Minuten zu erklimmen und den bisherigen Rekord von knapp 25 Stunden zu brechen. Trotz Eis und Schnee und einer gesamten Wandlänge von 3.500 Metern gelangen dem erfahrenen Speedclimber die Auf- und Abstiege schnell und vor allem fehlerfrei. Mit dabei: Hojacs zuverlässiger Zeitmesser Seascoper 300 Ice Blue DLC von TITONI.

TITONI legt die Seascoper 300 Ice Blue DLC nun zu Ehren des neuen Speed Records als limitierte Edition von nur 200 Exemplaren auf. Das eisblaue Zifferblatt erinnert an die drei Auf- und Abstiege in Schnee und Eis. Die Rückseite des zertifizierten Chronometers ziert eine Gravur der Eiger Nordwand, dem ersten und schwierigsten Aufstieg am 5. April. TITONI, die Schweizer Uhrenmanufaktur aus Grenchen, die bereits in 4. Generation Uhren für Ihre anspruchsvollen Kunden fertigt, stattet das neue Sondermodell mit dem robusten und präzisen Sellita SW200 Chronometerwerk aus. Effektiv geschützt wird es von dem schwarzen bis 30bar druckfesten Gehäuse mit ultraharter DLC-Beschichtung (Diamond-Like-Coating) und anti-reflektierendem Saphirglas. Die ebenfalls schwarze Lünette aus schlag- und kratzfester Keramik harmoniert mit ihrem feinen Glanz perfekt mit der mattierten Überfläche des Edelstahlgehäuses. Eine hervorragende Ablesbarkeit bei Extremsportarten bietet das eisblaue Zifferblatt: Starke Leuchtpunkte und schwarz eingefasste Zeiger erzeugen einen optimalen Kontrast.

Die limitierte Edition der Seascoper 300 Ice Blue DLC (Referenz 83300 B-BK-R-718) ist für 1.800 Euro erhältlich bei www.titoni.ch und ausgewählten Handelspartnern.

Zusätzliches Bild- und Videomaterial unter: https://titoni.px.media/share/1744730434eqfqNp94Z0kh9H