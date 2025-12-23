Krankenkasse Kündigungsfrist verpasst? Mit unserer Infoseite passiert dir das nicht mehr!

Oehler Web

Die Prämieninfo flattert rein, draussen glitzern Lichterketten – und plötzlich ist Ende November näher, als man denkt. Genau hier setzt Krankenkasse-wechseln-Schweiz an: Wir sind das Informationsportal rund um die Schweizer Krankenkasse (Grundversicherung) und Zusatzversicherungen – damit du Fristen, Modelle und Kosten nicht erst bemerkst, wenn der Adventskranz schon fast abgebrannt ist.

Die typische „Oh nein!“-Situation – und wie du sie künftig vermeidest

Schweiz - Dezember 2025: Viele merken erst spät, dass ein Wechsel sinnvoll wäre: weil die Prämie steigt, sich die Lebenssituation verändert oder ein anderes Modell besser passt. Wer dann die Kündigungsfrist verpasst, bleibt oft ein weiteres Jahr in der bisherigen Grundversicherung.

Bei Krankenkasse-wechseln-Schweiz findest du die wichtigsten Termine, Erklärungen und Hilfen (inkl. Kündigungs-Vorlagen) übersichtlich – wie ein gut sortierter Weihnachtsmarktstand: alles da, nichts suchen, kein Stress.

Kündigungsfristen Grundversicherung: Das musst du wissen

Für die Grundversicherung gilt grundsätzlich: Wechsel jeweils per 1. Januar, wenn du rechtzeitig kündigst.

Entscheidend ist der Eingang bei der Kasse, nicht der Poststempel.

Die Kündigung muss spätestens am 30. November (bzw. am letzten Arbeitstag davor) bei der bisherigen Krankenkasse eintreffen.

Empfehlung aus offizieller Info: am besten bis 15. November absenden (z. B. eingeschrieben oder A-Post Plus), damit es sicher reicht.

Spezialfall: Wechsel per 1. Juli

Unter bestimmten Voraussetzungen (u. a. Standard-Modell und tiefste Franchise) ist ein Wechsel auch zur Jahresmitte möglich – mit Kündigungstermin 31. März für den Wechsel auf den 1. Juli.

Wichtig: Offene Prämien-/Kosten-Schulden können einen Wechsel verhindern.

So klappt „Krankenkasse wechseln“ ohne Hektik – Schritt für Schritt

Damit du nicht zwischen Guetzli-Backen und Geschenkekauf noch Briefe suchst:

Krankenkassen vergleichen

In der Grundversicherung sind die gesetzlichen Leistungen grundsätzlich gleich – sparen kannst du oft über Preis, Modell und Franchise.

Modell prüfen (Leistungen bleiben, Regeln ändern sich)

Typische Modelle sind z. B. Standard (freie Arztwahl), Hausarzt, HMO, Telmed/Telemedizin – sie unterscheiden sich vor allem darin, wie du in die Behandlung startest (z. B. zuerst Hausarzt oder Anruf), was sich auf die Prämie auswirken kann.

Franchise passend wählen

Die Franchise beeinflusst direkt deine Prämie und dein Kostenrisiko. Für Erwachsene gibt es die Stufen 300 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 CHF.

Kündigung schreiben – am besten mit Vorlage

Genau dafür ist unsere Kündigung Vorlage gedacht: sauber formuliert, mit allen wichtigen Angaben, damit deine Kündigung nicht wegen Kleinigkeiten verzögert wird. (Tipp: Zustellnachweis nutzen.)

Neue Kasse rechtzeitig abschliessen

Du brauchst eine neue Aufnahmebestätigung, damit die alte Grundversicherung dich korrekt entlässt.

Leistungen, Modelle, Franchisen: Was du bei der Grundversicherung wirklich vergleichst

Beim Krankenkassen vergleichen hilft ein klarer Blick darauf, was überhaupt unterschiedlich ist:

Leistungen (Grundversicherung): gesetzlich festgelegt – die Basics sind bei allen gleich.

Prämien: variieren nach Wohnort/Region, Alter, Modell und Franchise.

Modelle: beeinflussen deinen „ersten Schritt“ (freie Arztwahl vs. Hausarzt/HMO/Telmed) und oft die Prämie.

Franchisenstufen: je höher die Franchise, desto tiefer meist die Prämie – aber desto mehr zahlst du im Krankheitsfall selbst.

Beim Krankenkasse wechseln ist es in der Praxis so: Dass du Prämie + Modell + Franchise so kombinieren kannst, wie es zu dir passt.

Zusatzversicherung: Hier gelten andere Spielregeln

Bei Zusatzversicherungen unterscheiden sich Leistungen, Bedingungen und Prämien teils stark – und oft gibt es Gesundheitsfragen sowie individuelle Kündigungsfristen. Häufig ist (je nach Produkt/Anbieter) eine Kündigung mit längerer Frist auf Ende Jahr nötig.

Darum lohnt es sich doppelt, frühzeitig zu planen und nicht erst „kurz vor dem Samichlaus“ zu starten.

Unser Weihnachtsgeschenk an dein Zukunfts-Ich: Weniger Frist-Stress

Mit Krankenkasse-wechseln-Schweiz hast du eine Anlaufstelle, die dir die wichtigsten Infos rund um:

Kündigungsfristen (inkl. worauf es beim Eingang ankommt)

Kündigung Vorlage für saubere Schreiben

Leistungen der Grundversicherung und worin sich Kassen wirklich unterscheiden

Modelle (Standard, Hausarzt, HMO, Telmed)

Franchisenstufen und Kostenbeteiligung

…übersichtlich bündelt, damit du entspannt Krankenkassen vergleichen kannst – und das Thema Krankenkasse nicht jedes Jahr zum Last-Minute-Rennen wird.