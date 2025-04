Fürstentum Liechtenstein

Dritte Netzwerkveranstaltung "Umwelt im Fokus - Austausch & Vernetzung I Gemeinden & Land"

Vaduz (ots)

Am Montag, den 7. April 2025, fand im Gemeindesaal in Balzers die dritte Veranstaltung von "Umwelt im Fokus - Austausch & Vernetzung Gemeinden & Land" des Amts für Umwelt statt. Diese Veranstaltungsreihe ist speziell für Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden sowie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte konzipiert. Je nach Themenschwerpunkt lädt das Amt für Umwelt zu diesem Austausch zusätzliche interessierte Gruppen und Amtsstellen ein.

Das Thema des dritten Treffens lautete "Hitze, Wasser, Lebensräume - Ansätze für Liechtenstein". Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von verschiedenen Ämtern der Landesverwaltung (Amt für Hochbau und Raumplanung, Amt für Gesundheit und Amt für Umwelt) informierten über die neue Klimakarte Liechtensteins, über die Bedeutung von Hitze für unseren Lebensraum Gewässer sowie über die Auswirkungen von Hitze auf Menschen und deren Gesundheit.

Die Veranstaltung bot ausserdem eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung zwischen den Gemeinden, dem Land und verschiedenen Interessensgruppen.

Gemäss Regula Imhof, Leiterin des Amts für Umwelt, ist das Ziel der Veranstaltungsreihe, Umweltfragen in Zusammenarbeit mit den Gemeinden anzugehen und ihre Beteiligung an Umweltmassnahmen zu fördern. "Es ist mir besonders wichtig, den Dialog zwischen Gemeinden und dem Land zu wichtigen Umweltthemen zu intensivieren, indem wir Erfahrungen austauschen, Herausforderungen diskutieren und bewährte Praktiken identifizieren.", so Regula Imhof.

Die Veranstaltungsreihe "Umwelt im Fokus" findet zweimal jährlich statt und behandelt jeweils einen aktuellen Themenschwerpunkt aus den Bereichen Natur- und Umweltschutz, Landwirtschaft, Wald, Klima und anderen relevanten Themen. Die nächste Veranstaltung "Umwelt im Fokus" wird im September 2025 stattfinden.