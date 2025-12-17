Oehler Web

Kühlmittel & Frostschutz: So schützt du deinen Motor vor Kälte

Wenn es kalt wird, denken viele zuerst an Winterreifen und eine volle Batterie. Mindestens genauso wichtig ist aber das Kühlmittel (auch „Frostschutz“ genannt). Denn: Im Kühlsystem zirkuliert eine Mischung aus Wasser und Frostschutzmittel, die den Motor im Winter vor Einfrieren und das System vor Korrosion schützt. Gerade auf Reisen – und besonders in den Bergen – können Temperaturen sehr schnell deutlich unter null fallen.

Swisscar zeigt dir hier verständlich, worauf du achten solltest, damit dein Motor zuverlässig durch den Winter kommt.

Warum Frostschutz so entscheidend ist

Dietikon, Schweiz - Dezember 2025: Das Kühlmittel macht zwei wichtige Dinge:

Es verhindert, dass die Flüssigkeit im Kühlsystem einfriert. Gefriert Kühlmittel, dehnt es sich aus. Das kann Schläuche, Kühler oder im schlimmsten Fall den Motor beschädigen. Es schützt vor Rost und Ablagerungen. Frostschutz ist nicht nur „gegen Kälte“, sondern enthält auch Zusätze, die Metalle im System schützen und die Lebensdauer von Wasserpumpe, Kühler und Dichtungen verlängern.

Kurz: Ein korrekt gemischtes und gepflegtes Kühlmittel ist eine der günstigsten Möglichkeiten, teure Motorschäden zu vermeiden.

Vor der Reise: Frostschutzkonzentration prüfen

Prüfe vor der Reise die Frostschutzkonzentration im Kühlmittel.

Das ist besonders wichtig, wenn du Richtung Alpen oder in höhere Lagen fährst. Dort können selbst an Tagen, die im Tal „harmlos“ wirken, in kurzer Zeit starker Frost und Windkälte auftreten.

Wichtig: Nur „ein bisschen Farbe im Ausgleichsbehälter“ sagt nichts darüber aus, ob die Mischung wirklich ausreichend schützt.

Lass in der Garage messen, bis zu welcher Temperatur dein Frostschutz wirkt

Am zuverlässigsten ist eine Messung in der Garage. Die Profis testen mit einem Messgerät (z. B. Refraktometer), bis zu welcher Temperatur dein Frostschutz tatsächlich schützt.

Ideal: mindestens –25 °C Das ist ein praxisnaher Richtwert, der in der Schweiz für viele Winter- und Bergsituationen sinnvoll ist.

Wenn du dein Auto regelmässig in sehr kalten Regionen nutzt oder häufig in die Berge fährst, kann auch ein tieferer Schutzbereich sinnvoll sein – entscheidend ist, was dein Fahrzeughersteller empfiehlt.

Was tun, wenn der Frostschutz nicht ausreicht?

Wenn die Messung zeigt, dass der Frostschutz zu schwach ist, hast du zwei sinnvolle Optionen:

1) Bei Bedarf nachfüllen

Manchmal fehlt einfach etwas Flüssigkeit (z. B. durch Verdunstung über lange Zeit). Nachfüllen kann helfen – aber nur, wenn klar ist, welches Kühlmittel in deinem Auto verwendet wird.

2) Mischung erneuern lassen (oft die bessere Lösung)

Wenn das Kühlmittel sehr alt ist oder die Mischung nicht stimmt, ist ein kompletter Wechsel häufig die sauberste Variante. Dabei wird das System (je nach Garage) kontrolliert, korrekt befüllt und entlüftet. Das sorgt dafür, dass der Motor gleichmässig gekühlt wird und keine Luftblasen Probleme machen.

Wichtig: Nicht einfach „irgendein Frostschutz“ nachkippen. Unterschiedliche Kühlmitteltypen können sich schlecht vertragen. Im Zweifel: Fahrzeughandbuch checken oder deine Car Swiss Garage fragen.

Sicherheits-Tipps für Laien (bitte ernst nehmen)

Wenn du selbst nachsehen willst: Ja – aber sicher.

Nie bei heissem Motor öffnen! Das Kühlsystem steht unter Druck. Heisses Kühlmittel kann spritzen und schwere Verbrühungen verursachen.

Das Kühlsystem steht unter Druck. Heisses Kühlmittel kann spritzen und schwere Verbrühungen verursachen. Kühlmittel ist giftig. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, nicht einatmen, von Kindern und Tieren fernhalten.

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden, nicht einatmen, von Kindern und Tieren fernhalten. Nur bis zur Markierung füllen. Überfüllen bringt nichts und kann zu Überdruck oder Auslaufen führen.

Überfüllen bringt nichts und kann zu Überdruck oder Auslaufen führen. Lecks ernst nehmen. Wenn du regelmässig nachfüllen musst, stimmt meist etwas nicht (Schlauch, Kühler, Wasserpumpe, Deckel).

Woran erkennst du ein gut gewartetes Kühlsystem?

Ein paar einfache Hinweise, die du (oder die Garage) checken kannst:

Kühlmittelstand liegt zwischen MIN und MAX

und Keine feuchten Stellen oder Krusten an Schläuchen/Kühler (Hinweis auf Undichtigkeiten)

Temperaturanzeige im Cockpit bleibt im normalen Bereich

Heizung wird zuverlässig warm (kann ein grober Hinweis auf korrekte Zirkulation sein)

Pluspunkt beim späteren Verkauf: Wartung schafft Vertrauen

Ein korrekt gewartetes Kühlsystem ist nicht nur für deine Sicherheit wichtig – es ist auch ein Verkaufsargument. Denn: Ein korrekt gewartetes Kühlsystem zeigt Käufern, dass der Motor nicht durch Frosteinwirkung gefährdet war.

Wenn du später dein Fahrzeug Auto verkaufen möchtest, wirkt es sehr seriös, wenn du zeigen kannst:

Frostschutz wurde geprüft (idealerweise mit Werkstattnachweis)

Kühlmittel wurde regelmässig gewartet/erneuert

Keine Hinweise auf Frostschäden oder Überhitzung

Gerade im Automarkt Schweiz achten viele Käufer auf Pflege, Servicehistorie und „Wintertauglichkeit“. Eine simple Frostschutzkontrolle kann hier ein überraschend starker Vertrauensfaktor sein.