Biosativa: Preisgekrönte Schweizer CBD-Qualität für besinnliche jedoch nicht berrauschende Festtage
Wenn die Tage kürzer werden und Genussmomente zuhause wichtiger denn je sind, setzt die Biosativa GmbH auf eines, das in der Schweiz besonders zählt: konsequent hohe Qualität. Das Unternehmen mit Sitz in Schindellegi ist auf die Herstellung hochwertiger CBD-Hanfprodukte spezialisiert und steht für Schweizer Sorgfalt in Ursprung, Verarbeitung und Produktstandard.
Schweizer Handwerk, das überzeugt – und ausgezeichnet wird
Schindellegi, Schweiz - Dezember 2025: Biosativa zählt zu den mehrfach prämierten CBD-Shops im Schweizer CBD-Markt: Beim CannaSwissCup wurde „The Golden Maroc“ in der Kategorie Hash zum Sieger 2022/23 gekürt.
Im Folgejahr erreichte Biosativa erneut Platz 1: „Ketama Gold“ gewann beim CannaSwissCup 2023/24 in der Kategorie Hash.
Zusätzlich wurde „The Golden Maroc“ auf der Cannatrade 2023 in Zürich als „Best CBD Hash“ ausgezeichnet – ein weiteres Qualitätssiegel für die festliche Saison.
Qualität als Prinzip – vom Anbau bis zum Aroma
Biosativa kommuniziert klar, wofür die Marke steht: authentische Herkunft, schonende Verarbeitung und ein Fokus auf ein stimmiges, hochwertiges Produktprofil.
Auch bei den Blüten wird Schweizer Herkunft betont: Die CBD-Blüten stammen aus kontrolliertem Schweizer Anbau und liegen laut Anbieter bei unter 1% THC.
Festliche Auswahl – beliebt bei Kennern und Einsteigern
Mit seiner Produktpalette – von CBD-Blüten, CBD-Pollen bis zu CBD-Rohstoff – richtet sich Biosativa an Menschen, die gerade in der Weihnachtszeit Wert auf Schweizer Qualität und nachweislich ausgezeichnete Produkte legen.
Adresse: Biosativa GmbH Chaltenbodenstrasse 21 8834 Schindellegi
E-Mail: info@biosativa.swiss
Web: www.biosativa.swiss