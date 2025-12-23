Oehler Web

Arven & Arvendüfte – gemütlich, alpin, natürliche Weihnachten und Raunächte

Der Duft der Arven (auch Zirbelkiefer / Zirbe) wirkt für viele wie „Winterwald im Warmen“: harzig, klar, beruhigend – perfekt zu Kerzenlicht, Tee und Decken. Bei Authentigg® findest du für deine duftende Weihnachtszeit und besondere Raunächte-Rituale alles was es zum Thema Zirbelkiefer gibt. Lass dich inspirieren und verbringe besinnliche und achtsame Festtage.

1) Weihnachts-Raunächte-Rituale mit Arvenduft (einfach nachmachbar)

In den Raunächten (zwischen Weihnachten und Dreikönig) nehmen sich viele bewusst Zeit für kleine Rituale wie Räuchern, Tagebuchschreiben oder eine stille Wunschliste für das neue Jahr. Mit Arven-/Zirbelkiefer-Duft wird daraus ein ruhiger, winterlicher Moment zum Ankommen und Loslassen.

Ritual A: „Adventskranz ohne Nadeln“ – Duft in 30 Sekunden

2–4 Sprühstösse Sole Duftspray im Wohnraum/Eingang.

im Wohnraum/Eingang. Das Spray ist laut Produktseite ein naturreiner Auszug aus Zirbenholz + Sole und enthält u. a. pinus cembra (Zirbelkiefer) Öl sowie Lavendelöl.

Ideal vor Gästen oder wenn du nach dem Kochen „auf Winterwald“ umstellen willst.

Ritual B: „Kuschelabend“ – Arven direkt am Sofa

Eine kleine Schale mit Arvenflocken auf Couchtisch/Regal stellen.

auf Couchtisch/Regal stellen. Bei Bedarf 1–3 Tropfen Zirbenöl daraufgeben (du kannst später nachlegen). Die Arvenflocken sind laut Shop u. a. für „Bad, Kissen, Duftbehälter, Beduftung“ gedacht.

Ritual C: „Kerzenstunde“ – klassisch, weich, festlich

Die Premiumduftkerze Arve/Zirbe ist bei Authentigg® explizit als Aroma „Arve/Zirbe (Zirbelkiefer)“ beschrieben, mit pflanzlichem Stearin und Baumwoll-Docht (Brenndauer je nach Grösse).

Tipp: Beim ersten Anzünden so lange brennen lassen, bis die Oberfläche weitgehend flüssig ist (gegen „Tunnel“).

Ritual D: „Arvenwasser“ zum Plätzchenteller

Mit der Wasserkaraffe Style + Arven Drop: Drop auf die befüllte Karaffe stecken und je nach gewünschter Intensität ca. 30–45 Minuten ziehen lassen.

Das ist eine schöne alkoholfreie Begleitung zu Weihnachten – wirkt „besonders“, ohne aufdringlich zu sein.

2) Dauerhaftes Raumklima statt nur „kurz Duft“

Zirbelkiefer-Duft bringt sofort dieses „Winterwald“-Gefühl ins Zuhause: warm, harzig und zugleich klar – wie ein Spaziergang durch verschneite Berge. Mit den Produkten von Authentigg® und ein paar Tropfen Zirbenöl tauchen Sie Ihr Wohnzimmer oder Eingangsbereich in eine gemütliche Weihnachtsstimmung.

Für „jeden Tag ein bisschen Arve“: LUFTIKUS „PUR“

Der LUFTIKUS „PUR“ wird als Lamellenlüfter/Biopower-Diffusor für Langzeitbeduftung beschrieben; zusätzlich kannst du Arvenöl/Zirbenöl auf „Herzstücke“ tropfen (über den „AUF ATMEN“-Zapfen).

Weihnachts-Usecase: Flur oder Wohnzimmer – dort, wo oft Türen aufgehen und Kerzenduft schnell verfliegt.

Für Technik + Pflegeleicht: ZirbenLüfter® CUBE mini II

Für Räume bis ca. 15 m²; Lamellen abspülbar, Porzellanbehälter spülmaschinengeeignet; Lamellenwechsel alle 2–3 Jahre empfohlen.

Für „gross gedacht“: Klimabox (stromloses Konzept)

Die Klimabox wird als Hybridgerät für Luftreinigung/Luftbefeuchtung (Kaltverdunstung) beschrieben; Pflege: „mit feuchtem Tuch abwischen“. Im Lieferumfang werden u. a. 2 Herzstücke Zirbe Propolis für Luftikus genannt.

Hier taucht Propolis also sogar im Duft-/Klimakonzept als Zubehör auf – spannend, wenn du ein „Signature-Setup“ für den Winter willst.

3) Arvenduft im Schlafzimmer (ohne Übertreiben)

Ein Klassiker sind Kissen mit Arvenfüllung: Das Arven-/Zirbenkissen (40×60) ist laut Authentigg® mit kbA-Baumwollhülle und einer Füllung aus Arven-/Zirbenholzspänen + Bio-Hirse beschrieben; die Hülle ist waschbar, die Füllung nicht (Austausch nach ca. 2 Jahren empfohlen).

Feiner Weihnachtskniff: 1 Tropfen Zirbenöl auf Flocken/Herzstück neben dem Bett – lieber indirekt beduften als „zu viel“ direkt am Kopf.

4) Geschenkideen mit „Zirbelkiefer-Flair“

Verschenken Sie den besinnlichen Winterwald-Duft der Alpen an Freunde und Familie.

Kleine Geschenke / Wichteln

Sole Duftspray (sofortiger „Ahh“-Moment)

(sofortiger „Ahh“-Moment) Arvenflocken + Mini-Fläschchen Zirbenöl (DIY-Duftschale)

+ Mini-Fläschchen (DIY-Duftschale) Arven Drop als kleines „Ritual-Geschenk“

„Fertig schön“ (ohne Basteln)

Arve-Herzduft-Set : Herz-Holzstück + Flocken + Duft (Mischung aus Zirbenöl und Zirbenholzextrakt), Anwendung: ein paar Tropfen auf die Flocken, gelegentlich wiederholen.

: Herz-Holzstück + Flocken + Duft (Mischung aus Zirbenöl und Zirbenholzextrakt), Anwendung: ein paar Tropfen auf die Flocken, gelegentlich wiederholen. Premiumduftkerze Arve/Zirbe für die klassische Weihnachtsstimmung.

Für Menschen, die „gern etwas im Raum haben“