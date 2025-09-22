Oehler Web

Die Gefahren für Ihr Auto im Herbst – Laubbäume und Feuchtigkeit können Ihrem Auto schaden

Der Herbst bringt goldene Farben, kühle Luft und viel Laub mit sich. Für Autofahrer bedeutet diese Jahreszeit aber auch erhöhte Aufmerksamkeit, denn Laubbäume, Feuchtigkeit und andere typische Herbstgefahren können Ihrem Auto ernsthaft schaden. Damit Sie Ihr Fahrzeug lange in gutem Zustand halten – oder es später problemlos verkaufen können – haben wir für Sie die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Warum Herbstlaub und Feuchtigkeit so gefährlich sind

1. Verstopfte Abläufe und Rostbildung

Geuensee, Schweiz - September 2025: Wenn sich Laub in den Wasserabläufen sammelt (z. B. zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe oder im Kofferraumspalt), kann das Wasser nicht mehr richtig ablaufen. Es staut sich, und Feuchtigkeit bleibt über längere Zeit am Blech haften – eine ideale Grundlage für Rostschäden.

2. Lackschäden durch Harz, Früchte und Vogelkot

Viele Bäume sondern Harz ab. Besonders Linde, Ahorn und Kiefer sind hier problematisch. Harz ist schwer zu entfernen und kann den Lack dauerhaft verfärben. Zusätzlich fallen im Herbst Kastanien, Eicheln oder Nüsse von den Bäumen, die kleine Dellen oder Kratzer verursachen. Vogelkot wirkt durch seine aggressive Säure ähnlich schädigend.

3. Schimmelbildung im Innenraum

Gelangen Laub und Feuchtigkeit ins Wageninnere, kann es schnell muffig riechen. Im schlimmsten Fall bildet sich Schimmel – das mindert nicht nur den Fahrkomfort, sondern auch den Wiederverkaufswert, falls Sie Ihr Auto verkaufen möchten.

Problematische Bäume für geparkte Autos

Nicht jeder Baum ist gleich riskant. Besonders aufpassen sollten Sie bei:

Kastanie: herabfallende Kastanien können Dellen verursachen

Eiche: Eicheln und tanninhaltiges Laub hinterlassen Flecken

Linde: klebriges Harz ist ein echter Lackkiller

Kiefer und Fichte: harzhaltige Tropfen sind extrem hartnäckig

Ahorn: Harz und süsse Ausscheidungen ziehen zusätzlich Insekten an

Wenn möglich, vermeiden Sie Parkplätze direkt unter diesen Bäumen.

Tipps zur richtigen Reinigung im Herbst

Regelmässig Laub entfernen

Kontrollieren Sie Motorhaubenspalt, Lüftungsschlitze und Kofferraumdichtungen und entfernen Sie Blätter.

Lackpflege

Harz oder Vogelkot sofort abwischen – am besten mit einem feuchten Mikrofasertuch.

Ein schützendes Wachs oder eine Versiegelung hilft, den Lack widerstandsfähiger zu machen.

Unterboden nicht vergessen

Feuchtes Laub sammelt sich auch am Unterboden. Eine gründliche Unterbodenwäsche schützt vor Rost.

Innenraum trocken halten

Gummimatten sind im Herbst besser als Teppichmatten, da sie weniger Feuchtigkeit speichern.

Wenn der Schaden doch passiert ist

Selbst bei guter Pflege lässt sich nicht jeder Kratzer oder Rostfleck verhindern. Spätestens wenn Sie Ihr Auto verkaufen wollen, werden solche Mängel offensichtlich.

In der Schweiz achten Käufer besonders auf Rostfreiheit und gepflegten Lack.

Bei stärker beschädigten Fahrzeugen kann ein Autoexport eine interessante Option sein, da im Ausland oft andere Kriterien im Vordergrund stehen.

Wyss Autokauf berät Sie gerne, wenn Sie Ihr Auto verkaufen Schweiz-weit schnell und unkompliziert erledigen möchten.

Die Herausforderung

Der Herbst ist schön, aber für Ihr Auto eine echte Herausforderung. Mit regelmässiger Reinigung und etwas Vorsicht beim Parken unter Laubbäumen können Sie Schäden vermeiden. Und wenn Sie sich dennoch von Ihrem Fahrzeug trennen wollen – sei es durch Autoankauf in der Schweiz oder durch Autoexport – unterstützt Sie Wyss Autokauf professionell und zuverlässig.