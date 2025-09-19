Oehler Web

Die richtigen Reifenmodelle für nasse Herbststrassen – Aufgepasst, wer oft durch belaubte Strassen fährt

Bild-Infos

Download

Wenn der Herbst in der Schweiz Einzug hält, wird es für Autofahrer oft rutschig: Nasses Laub bedeckt die Strassen, Regen sorgt zusätzlich für glatte Fahrbahnen, und die tief stehende Sonne erschwert die Sicht. Damit Sie in dieser Jahreszeit sicher unterwegs sind, ist die Wahl der richtigen Reifenmodelle entscheidend. Wer auf den falschen Pneus unterwegs ist, riskiert verlängerte Bremswege, schlechteres Handling und im schlimmsten Fall gefährliche Unfälle.

Hunzenschwil, Schweiz - September 2025: Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, worauf es bei der Bereifung für nasse Herbststrassen ankommt, welche Reifenmodelle besonders geeignet sind und welche Tipps Ihnen helfen, auch beim Auto verkaufen Schweiz die richtige Vorbereitung zu treffen.

Warum Laub so gefährlich ist

Laub wirkt auf nasser Strasse ähnlich wie Glatteis. Zwischen Reifen und Asphalt bildet sich eine rutschige Schicht, die den Grip massiv reduziert. Schon bei moderaten Geschwindigkeiten verlängert sich der Bremsweg deutlich, besonders dann, wenn das Reifenprofil abgefahren ist. Deshalb gilt: Wer viel auf herbstlichen Landstrassen fährt, sollte seine Bereifung mit besonderer Sorgfalt auswählen.

Worauf es bei der Reifenwahl ankommt

1. Nasshaftung und Gummimischung

Reifen mit einer hohen Nasshaftung sind für herbstliche Bedingungen unverzichtbar. Moderne Gummimischungen mit Silica-Anteilen bleiben auch bei niedrigen Temperaturen flexibel und sorgen dafür, dass sich die Reifen optimal mit der Fahrbahn verzahnen.

2. Profiltiefe

Die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttiefe liegt bei 1,6 mm – doch gerade auf nassem Laub empfehlen Experten mindestens 4 mm Restprofil. Ein tiefes Profil leitet Wasser besser ab und reduziert die Gefahr von Aquaplaning.

3. Profilgestaltung

Asymmetrische oder laufrichtungsgebundene Profile bieten Vorteile: Sie transportieren Wasser gezielt ab und sorgen für sicheren Grip. Viele Ganzjahres- und Sommerreifen setzen hier auf fein verzahnte Lamellen, die auch bei Laub und Nässe ihre Wirkung entfalten.

4. Fahrprofil und Strassentyp

Stadtverkehr: Hier ist häufiges Bremsen angesagt – Reifen mit kurzer Bremsweglänge und leisem Abrollgeräusch sind ideal.

Landstrasse/Waldstrasse: Wer oft durch belaubte Wege fährt, sollte auf Allwetter- oder Winterreifen mit hervorragender Nasshaftung setzen.

Autobahn: Stabile, laufruhige Reifen mit geringerem Rollwiderstand sind gefragt – wichtig für Sicherheit und Kraftstoffverbrauch.

Empfehlenswerte Reifenmodelle für nasse Herbststrassen

Einige Modelle, die sich in Tests immer wieder durchsetzen:

Uniroyal Rainsport 5 – der Klassiker unter den Regenreifen, speziell entwickelt für Nässe und Laub.

Michelin Primacy 4 – Premiumreifen mit hervorragender Haltbarkeit und Nassperformance.

Bridgestone Turanza T005 – ausgewogen, mit starkem Fokus auf Bremsweg bei Regen.

Michelin CrossClimate 2 – moderner Ganzjahresreifen, perfekt für Autofahrer, die viel in wechselnden Bedingungen unterwegs sind.

Falken Euroall Season AS210 – solide und preislich attraktiv für Occasion-Fahrzeuge.

Diese Reifenmodelle sind nicht nur bei Neuwagen eine gute Wahl, sondern auch beim Occasion Auto Schweiz eine gute Investition. Wer sein Fahrzeug später über einen Auto Ankauf durch Händler oder Privatpersonen weitergeben möchte, profitiert ebenfalls von einer gepflegten Bereifung – sie steigert den Wert und schafft Vertrauen.

Tipps für mehr Sicherheit im Herbst

Reifen regelmässig auf Druck und Profil prüfen.

Fahrweise anpassen: Mehr Abstand, geringere Geschwindigkeit, vorausschauendes Fahren.

Laubansammlungen auf der Strasse möglichst meiden – dort ist der Grip am schlechtesten.

Beim Autoankauf Schweiz oder beim Verkauf eines Wagens mit neuen Reifen lässt sich oft ein besserer Preis erzielen.

Sichere Fahrt auf herbstlichen Strassen

Die richtigen Reifenmodelle sind im Herbst ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Ob Stadtverkehr, Landstrasse oder Autobahn – wer viel auf belaubten und nassen Strassen fährt, sollte auf hochwertige Reifen mit sehr guter Nasshaftung setzen. Modelle wie der Uniroyal Rainsport 5 oder der Michelin CrossClimate 2 sind hier besonders empfehlenswert.