Die perfekten Begleiter für Arbeitsalltag, Schlaf und Gesundheit - Authentigg ist Ihr Partner für natürliches Wohlbefinden in jeder Situation.

Wenn Alltag, Schlaf und Gesundheit perfekt zusammenspielen sollen, führt kein Weg an Authentigg® vorbei. In unserem Fachgeschäft in Ruswil vereinen wir hochwertige Naturmaterialien, durchdachte Ergonomie und ehrliche Handwerksqualität – für Räume, die Ihnen gut tun, Produkte, die lange begleiten, und Erlebnisse, die man spürt.

Schlafen – natürlich erholt mit Hüsler Nest

Erleben Sie Nacht für Nacht spürbare Entlastung und ein trocken-angenehmes Schlafklima mit Hüsler Nest. Das patentierte Liforma-Federelement unterstützt Ihre Wirbelsäule punktgenau und fördert eine entspannte Liegeposition – die Basis für erholsames Aufwachen und mehr Energie am Tag. Passend dazu konfigurieren Sie Ihr Massivholzbett aus ausgewählten Hölzern und ergänzen es mit natürlichen Auflagen, Decken und Kissen. So entsteht Ihr persönliches Schlafsystem – kompromisslos natürlich, kompromisslos bequem.

Gesundheit – die Kraft der Arve/Zirbe & Propolis

Die Arve/Zirbe, die „Königin der Alpen“, duftet nicht nur unvergleichlich – ihr harzreiches Holz wird seit Jahrhunderten für sein wohltuendes Raumgefühl geschätzt. Bei uns finden Sie Arven-Kissen, -Öle, Klimaboxen und mehr. Ergänzend dazu bieten wir natürliche Propolis-Essenzprodukte, die Ihr Wohlbefinden im Alltag sinnvoll abrunden. Natürlich. Einfach. Gut.

Arbeitsalltag – ergonomisch arbeiten mit Sitag

Ob Homeoffice oder Büro: Mit Stühlen und Arbeitsplatzlösungen von Sitag sitzen Sie dynamisch, ergonomisch und stilvoll. Authentigg plant auf Wunsch ganze Räume – von der Materialwahl bis zur Akustik – und stattet Besprechungszimmer, Hotels oder Praxen mit langlebigen Stühlen, Tischen, Leuchten und Accessoires aus. So entsteht ein Umfeld, das Leistung ermöglicht und Entspannung zulässt.

Warum Authentigg?

Naturmaterialien wie Arve, Naturlatex, Bio-Baumwolle und Schweizer Schafschurwolle

Individuelle Beratung, Planung und Montage aus einer Hand

Auswahl, die verbindet: von Hüsler Nest bis Sitag – alles für spürbar mehr Wohlbefinden

Besuchen Sie uns in Ruswil im Luzerner Rottal oder stöbern Sie im Onlineshop – wir beraten Sie mit Freude!

Für mehr Achtsamkeit im Alltag

Authentigg GmbH steht für echte, funktionale und hochwertig verarbeitete Naturprodukte für Schlaf, Gesundheit und Einrichtung. Das Team plant und realisiert Innenausbau-Projekte für Privat und Objekt, bietet umfassende Schlafberatung rund um Hüsler Nest (inkl. Massivholzbett-Kollektionen) und richtet Arbeitswelten mit Marken wie Sitag oder Ton ein. Im Sortiment finden sich Naturmaterialien wie Arve/Zirbe, Naturlatex, Bio-Baumwolle und Schweizer Schafschurwolle.

Wählen Sie Authentigg – für natürliche Lösungen, die Schlaf, Arbeit und Gesundheit in Einklang bringen und Achtsamkeit im Alltag spürbar machen.