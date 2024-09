FHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz

FHNW; Hochschule für Life Sciences: 204 frisch diplomierte Absolvent*innen für die Life Sciences-Industrie

Medienmitteilung, 30. September 2024

204 frisch diplomierte Absolvent*innen für die Life Sciences-Industrie

Die Hochschule für Life Sciences der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW vergab in diesem Jahr so viele Diplome wie noch nie zuvor und überreichte diese am vergangenen Freitagabend an die Absolventinnen und Absolventen der Bachelor- und Master-Studiengänge. Es wurden 13 Personen für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Die frischgebackenen 204 Life Sciences-Fachleute erhielten am 27. September 2024 in Anwesenheit von Angehörigen und Ehrengästen ihre Diplome als Bachelor of Science in Life Sciences sowie als Master of Science in Life Sciences und Master of Science in Medical Informatics.

Starker und gefragter Praxisbezug zur Industrie

In diesem Jahr wurden über 70% der Thesen im Auftrag von Industrie- und Praxispartnern aus der Schweiz und weltweit durchgeführt. Noch stärker als in den Vorjahren, zeigt die gute Ausbildung der Absolvierenden in ihren Studiengängen den aktuellen Bezug zur Praxis, welcher in der Industrie erwartet und sehr geschätzt wird.

«Es fällt auf, dass die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule für Life Sciences FHNW bereits ausserordentlich viel praktische Fähigkeiten und ein hohes Mass an Selbstständigkeit in die Arbeitswelt mitbringen, weshalb sie ab dem 1. Tag produktiv im Labor eingesetzt werden.» sagt Dr. Christian Gerhold, CTO der Bühlmann Laboratories AG.

Die Hochschule für Life Sciences FHNW ist bestrebt, komplexe Fragestellungen mit akademischem Wissen und einer grossartigen Infrastruktur im FHNW Campus Muttenz zu lösen und einen unkomplizierten Zugang zur Forschungszusammenarbeit zu gewähren. «Aus der Perspektive eines Industriepartners ist diese Form der Zusammenarbeit herausragend und sehr wertvoll», wie Christian Gerhold weiter ausführt und die Preise für den besten Bachelor-Abschluss in der Studienrichtung Bioanalytik & Zellbiologie sowie für die hervorragenden Master-Gesamtabschlüsse in den Spezialisierungen Chemical Engineering und Bioanalytics vergeben durfte.

«Mit ihren praxisorientierten Fähigkeiten und dem breiten Wissen, das unsere Absolventinnen und Absolventen mitbringen, können sie in den nächsten Jahren eine faszinierende Phase in den Life Sciences mitgestalten, welche ihnen viele Möglichkeiten bieten wird, um in diversen Branchen Fuss zu fassen.» erzählt Prof. Dr. Falko Schlottig, Direktor der Hochschule für Life Sciences FHNW, der die diesjährige Diplomfeier zusammen mit Clemens Schmid, P&C Country Catalyst Switzerland und Personalverantwortlicher Roche Schweiz, eröffnet. Vor der offiziellen Diplomübergabe folgten Reden von Thomi Jourdan, Regierungsrat Kanton Baselland, und Alexandra Beckstein, CEO und Co-Founder von QAIventures, das erste auf Quanten und HighPerformance Computing, AI und Life Sciences fokussierte Accelerator-Unternehmen in Europa.

Auszeichnungen beste Abschlussarbeiten

Die Preisträger*innen 2024:

Bachelor of Science in Life Sciences

Total 147 Abschlüsse, davon ausgezeichnet in den Studienrichtungen:

Bioanalytik & Zellbiologie: Christoph Liechti, Wittinsburg/BL

Chemie: Jan Philipp Halbeisen, Röschenz/BL

Chemie- und Bioprozesstechnik: Sebastian Marc Stalder, Lengnau/BE

Medizininformatik: Nicolas Bopp, Muttenz/BL

Medizintechnik: Sven Hunziker, Oftringen/AG

Pharmatechnologie: Robin Schaad, Grenchen/SO

Umwelttechnologie: Jonas Dahinden, Muttenz/BL

Master of Sciences in Life Sciences

Total 44 Abschlüsse, davon ausgezeichnet in den Spezialisierungen:

Bioanalytics: Carolina Zanchet Guerra, Luzern/LU (hervorragender Gesamtabschluss)

Chemical Engineering: Nico Brodmann, Gansingen/AG (hervorragender Gesamtabschluss)

Chemistry: Florian Täschler, Oberwil/BL (hervorragender Gesamtabschluss)

Pharmatechnology: Jakub Poplštein, Tschechien (hervorragender Gesamtabschluss)

Master of Sciences in Medical Informatics

Total 13 Abschlüsse, davon ausgezeichnet:

Xi Li, Bottmingen/BL (bester Gesamtabschluss)

Marc Molina Van den Bosch, Spanien (hervorragender Gesamtabschluss)

