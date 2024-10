UAE National Media Office

Countdown zur COP29: Gemeinsames Handeln zur Erfüllung des Versprechens des VAE-Konsenses beschleunigen

In weniger als 50 Tagen werden die Staats- und Regierungschefs der Welt auf der COP29 zusammenkommen, um eine erneuerte Vision zur Beschleunigung des Klimaschutzes zu präsentieren. In der vergangenen Woche waren führende Vertreter der VAE zu hochrangigen Gesprächen in den USA, vom Weißen Haus in Washington bis zu den Vereinten Nationen in New York, um über Fortschritte in den Bereichen Klimafinanzierung, den VAE-Konsens und die globale Verpflichtung zur Einhaltung der 1,5°C-Grenze, saubere Energie, grüne Technologien, Natur und Biodiversität, die Umgestaltung der Lebensmittelsysteme und die Widerstandsfähigkeit der Wasserressourcen zu diskutieren. Damit ist der Grundstein für die COP29 in Baku gelegt, die eine wichtige Gelegenheit bietet, die kollektiven Ambitionen zu verstärken, mehr Stimmen zu erheben und eine neue Ära von Klimamaßnahmen zu ermöglichen, die eine globale Resilienz für alle aufbauen.

Auf der COP28 in Dubai brachten die VAE 198 Parteien dazu, den historischen VAE-Konsens zu erzielen, und verpflichteten sich, 1,5°C in Reichweite zu halten und eine neue Ära ehrgeiziger Klimaschutzmaßnahmen einzuleiten. Als Beweis für den Erfolg von Multilateralismus und Inklusion hat der VAE-Konsens der Welt einen klaren Weg gewiesen und ehrgeizige Ziele festgelegt, die es der Welt ermöglichen sollen, bis zum Jahr 2050 den Netto-Nullpunkt zu erreichen, die erneuerbaren Energien zu verdreifachen und die Energieeffizienz bis 2030 zu verdoppeln. Sie enthielt auch die Verpflichtung, die Entwaldung bis zum Ende dieses Jahrzehnts zu beenden, sowie wichtige Neuerungen für die Klimafinanzierung, wie den am ersten Tag der COP28 angekündigten Fonds für Verluste und Schäden. Dieser Fonds wird einigen der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Ländern dabei helfen, auf die Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren, indem er erstmals die Rolle von Rating-Agenturen anerkennt und die Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen ausweitet, um den sich verändernden Anforderungen der vom Klimawandel gefährdeten Gemeinschaften gerecht zu werden.

Die COP28 hat eine neue Ära des Klimaschutzes eingeläutet, indem sie Stimmen aus verschiedenen Branchen, Sektoren, der Jugend und den Gemeinschaften dazu ermutigt hat, in einem offenen Gespräch nach neuen Lösungen zu suchen, um gemeinsam die Widerstandsfähigkeit des Klimas zu stärken. Um Kontinuität, Maßnahmen und eine nachhaltige multilaterale Zusammenarbeit zu gewährleisten, wurde auf der COP28 die Troika der COP-Präsidentschaften ins Leben gerufen, die die Vereinigten Arabischen Emirate zusammen mit Aserbaidschan und Brasilien als Präsidenten der COP29 und COP30 beauftragt, die Kontinuität zu sichern und die Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben. Diese „Roadmap to Mission 1.5°C" wird den VAE-Konsens von einer Einigung in greifbare, nachhaltige Maßnahmen umwandeln und die nächste Runde der national festgelegten Beiträge (NDCs), die bis Februar 2025 fällig sind, in die Verantwortung nehmen.

Seine Exzellenz Abdulla Al Balalaa, Assistant Minister for Energy and Sustainable Affairs im Außenministerium der VAE, sagte: „Das Ziel der COP28 war es, einen globalen Ansatz für die Prioritäten des Klimawandels neu zu beleben. Vom VAE-Konsens bis zur Aktionsagenda wollten wir verschiedene Stimmen weltweit an einen Tisch bringen und ein neues, inklusiveres Modell für die Art und Weise, wie wir uns zum Thema Klima versammeln, vorantreiben. Zusammengenommen bedeutet dies, dass die Herausforderung eine Gelegenheit ist, sich neu vorzustellen, wie wir uns zusammenschließen können, um globale Widerstandsfähigkeit aufzubauen, unsere Gemeinschaften zukunftssicher zu machen und unseren Planeten für künftige Generationen zu schützen. Die COP29 ist ein spannender Meilenstein, um das gemeinsame Handeln weiter zu beschleunigen und die Klimaresilienz mitzugestalten, globale Prioritäten und Fähigkeiten miteinander zu verbinden und sicherzustellen, dass unsere multilateralen Partnerschaften zu wirksamen und gerechten Ergebnissen führen."

Durch die Aktionsagenda des COP28-Vorsitzes wurden Klimaschutzmaßnahmen in den folgenden Bereichen angestoßen: die Beschleunigung einer gerechten und geordneten Energiewende; die Festsetzung der Klimafinanzierung, um sie verfügbarer, erschwinglicher und zugänglicher zu machen; die Konzentration auf den Menschen, die Natur, das Leben und den Lebensunterhalt; und die Förderung der vollständigen Einbeziehung aller in die Klimaschutzmaßnahmen. Auf der COP28 wurde auch der von der Weltbank verwaltete Fonds für Verluste und Schäden von 19 Ländern zügig verabschiedet, wobei bisher rund 800 Mio. USD zugesagt wurden, darunter 100 Mio. USD von den VAE. Außerdem gründeten die VAE ALTÉRRA, ein privates Investitionsvehikel in Höhe von 30 Mrd. USD, um die Klimafinanzierung in Entwicklungsländern zu fördern. All diese Bemühungen führten zur Mobilisierung von 85,1 Mrd. USD für den Klimaschutz und zur Veröffentlichung von 11 Zusagen und Erklärungen, die die multilateralen Verpflichtungen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel auf ein neues Niveau heben.

Im Treffen mit S.E. President Mohamed bin Zayed al Nahyan von den Vereinigten Arabischen Emiraten im Weißen Haus in Washington letzte Woche beschrieb US-Präsident Biden die VAE als „eine Nation von Vorreitern, die immer in die Zukunft blickt", und verwies auf die gemeinsamen Bemühungen der Nationen: wachsende Zusammenarbeit in den Bereichen künstliche Intelligenz, saubere Energie, Raumfahrt und Investitionen in die Infrastruktur, um Regionen zu verbinden... Schulter an Schulter an den schwierigsten Orten.

Die VAE planen, in den nächsten Jahren mehr als 163 Mrd. USD in saubere und erneuerbare Energien zu investieren, um bis 2050 eine Netto-Null-Emission zu erreichen, und haben sich verpflichtet, die Produktionskapazität für erneuerbare Energien bis 2030 zu verdreifachen. Die Nationale Strategie für Ernährungssicherheit 2051 zielt darauf ab, ein umfassendes nationales System zu entwickeln, das eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion mit Hilfe moderner Technologien ermöglicht. In Partnerschaft mit den USA haben die VAE außerdem die globale Initiative Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM for Climate/AIM4C) ins Leben gerufen und sich verpflichtet, 16 Mrd. USD in eine klimafreundliche Landwirtschaft und Lebensmittelsysteme zu investieren, um die Landwirtschaft und die Ernährungssicherheit zu verbessern. Die Initiative wird von mehr als 600 staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren und Partnern unterstützt und hat Investitionen in Höhe von mehr als 17 Mrd. USD eingebracht.

Seine Exzellenz Abdulla Al Balalaa schloss: „Während sich die internationale Gemeinschaft der COP29 zuwendet, wird eine Bestandsaufnahme der Fortschritte, die wir in Bezug auf diese Ziele erzielt haben, und der Lücken, die noch geschlossen werden müssen, für die Diskussionen in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung sein. Der VAE-Konsens muss weiterhin als unser Leitstern fungieren und als übergreifender Rahmen dienen, um unser kollektives Streben nach transformativen Klimamaßnahmen zu verwirklichen und eine gerechtere und ausgewogenere Zukunft für alle zu schaffen."

