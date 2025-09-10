Oehler Web

Der korrekte Luftdruck bei Autoreifen – Kontrollieren Sie oft genug und kennen Sie die Auswirkungen von zu wenig Reifendruck?

Der Reifendruck gehört zu den wichtigsten Faktoren für Fahrsicherheit, Wirtschaftlichkeit und den Werterhalt eines Autos. Wer regelmässig seinen Luftdruck überprüft, fährt nicht nur sicherer, sondern spart auch Kosten.

Warum beeinflusst der Reifendruck die Sicherheit?

Reiden, Schweiz - September 2025: Ein zu geringer Luftdruck verändert das Fahrverhalten deutlich. Der Reifen walkt stärker, die Aufstandsfläche wird grösser und die Kurvenstabilität leidet. Hinzu kommt ein längerer Bremsweg. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Reifenplatzer kommen. Wer also sein Auto verkaufen will, sollte auf die regelmässige Kontrolle achten, um Schäden und Wertverlust vorzubeugen.

Auswirkungen auf Kosten und Umwelt

Auch wirtschaftlich macht sich der Reifendruck bemerkbar:

Mehr Verschleiss: Reifen mit falschem Druck nutzen sich ungleichmäßig ab und müssen früher ersetzt werden.

Höherer Verbrauch: Zu wenig Luftdruck erhöht den Rollwiderstand – der Kraftstoffverbrauch steigt.

Mehr Belastung für die Umwelt: Ein unnötig hoher CO₂-Ausstoss ist die direkte Folge.

Gerade bei einem geplanten Autoankauf Schweiz achten Käufer darauf, ob die Reifen gepflegt und der Reifendruck korrekt ist. Das zeigt, dass das Fahrzeug sorgfältig behandelt wurde.

Regelmässige Kontrolle schützt den Fahrzeugwert

Die Fachleute von Autoankauf-Fair empfehlen, den Luftdruck mindestens einmal im Monat zu prüfen – am besten, wenn die Reifen kalt sind. Hinweise zu den richtigen Werten finden sich in der Betriebsanleitung, am Tankdeckel oder im Türrahmen. Wer vor einer längeren Fahrt oder einem geplanten Auto Export den Druck anpasst, schützt nicht nur die Reifen, sondern steigert gleichzeitig die Attraktivität seines Fahrzeugs auf dem Markt.

Kleine Massnahme mit grosser Wirkung

Der richtige Reifendruck verbessert die Sicherheit, senkt die Kosten und verlängert die Lebensdauer der Reifen. Gleichzeitig trägt er dazu bei, dass Ihr Wagen beim einem Autoankauf in einem besseren Licht erscheint. Wer regelmässig kontrolliert, spart also doppelt – im Alltag und bei einem späteren Autoverkauf.