XTransfer geht Partnerschaft mit BNP Paribas ein, um grenzüberschreitende Zahlungen auf der Money20/20 Europe zu vereinfachen

Amsterdam (ots/PRNewswire)

XTransfer, die weltweit führende und Chinas Nummer 1 unter den B2B-Zahlungsplattformen für den grenzüberschreitenden Handel, und BNP Paribas, die führende Bank der Europäischen Union, haben während der Money20/20 Europe in Amsterdam eine wegweisende Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, um umfassende grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen einzuführen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Kosten und Bearbeitungszeiten für grenzüberschreitende Zahlungen für die Kunden von XTransfer zu reduzieren, wovon insbesondere globale Händler mit bedeutenden Märkten in der Eurozone profitieren werden.

Die Unterzeichnungszeremonie fand auf der Money20/20 Europe in Anwesenheit hochrangiger Vertreter beider Unternehmen statt. Die Absichtserklärung wurde von Bill Deng, Gründer und Geschäftsführer von XTransfer, und Bruno Mellado, globaler Leiter des Bereichs Zahlungen und Forderungen bei BNP Paribas, unterzeichnet und stellt einen bedeutenden Meilenstein in ihrer strategischen Partnerschaft dar.

China und die EU sind die wichtigsten Handelspartner des jeweils anderen. Was den bilateralen Handel betrifft, so beliefen sich laut chinesischen Zollangaben die gesamten Ein- und Ausfuhren von Waren zwischen China und der EU im Jahr 2024 auf 785,8 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die EU ist Chinas drittgrößter Exportmarkt und zweitgrößte Importquelle, während China weiterhin der größte Importeur und drittgrößte Exportmarkt der EU ist.

Die Partnerschaft zwischen XTransfer und BNP Paribas soll grenzüberschreitende Zahlungslösungen für europäische KMU, die im internationalen Handel tätig sind, vereinfachen. Durch die Nutzung des umfangreichen Netzwerks von BNP Paribas in ganz Europa wird XTransfer seinen chinesischen Kunden die nahtlose Einziehung von Geldern in Euro ermöglichen und gleichzeitig europäische KMU bei Direktzahlungen in Euro unterstützen, um Wechselkursrisiken zu reduzieren und die Transaktionseffizienz zu steigern. Diese Partnerschaft soll weiter ausgebaut werden, wobei in naher Zukunft die Einführung weiterer Währungsoptionen geplant ist.

Bill Deng, Gründer und Geschäftsführer von XTransfer, sagte: „Es ist eine große Ehre, mit BNP Paribas zusammenzuarbeiten. Diese Absichtserklärung spiegelt unser gemeinsames Bestreben wider, KMU mit verbesserten grenzüberschreitenden Finanzlösungen zu unterstützen. Während wir unsere Präsenz in Europa weiter ausbauen, sind Partnerschaften wie diese von entscheidender Bedeutung für den Aufbau einer robusten, konformen und innovativen Finanzinfrastruktur für den internationalen Handel."

Bruno Mellado, globaler Leiter für Zahlungen und Forderungen bei BNP Paribas, fügte hinzu: „Durch die Kombination des umfangreichen europäischen Netzwerks von BNP Paribas mit der Expertise von XTransfer im grenzüberschreitenden B2B-Zahlungsverkehr wollen wir internationale Handelsgeschäfte vereinfachen, Kosten senken und die globale Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden stärken. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserer Mission, innovative und effiziente Finanzlösungen für Unternehmen zu bieten, die auf dem globalen Markt tätig sind."

Die Partnerschaft soll den reibungslosen Handel zwischen KMU in China und europäischen Ländern erleichtern und gleichzeitig die Außenhandelsgeschäfte zwischen europäischen Unternehmen und ihren globalen Partnern optimieren. Durch die Vereinfachung grenzüberschreitender Zahlungen und die Reduzierung der Komplexität von Transaktionen wird diese Zusammenarbeit die mit dem globalen Handel verbundenen Kosten senken und die globale Wettbewerbsfähigkeit europäischer KMU erheblich verbessern.

