Fürstentum Liechtenstein

Zwei Wiederbestellungen in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein

Vaduz (ots)

In ihrer Sitzung vom 3. Dezember 2024 hat die Regierung Clarissa Frommelt und Tiago Spagolla für die Mandatsperiode vom 10. März 2025 bis 9. März 2029 als Mitglieder in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein wiederbestellt. Weitere Mitglieder des Gremiums sind der kürzlich per 1. Januar 2025 neu bestellte Präsident Hansjörg Büchel, Vizepräsident Rainer Gassner sowie unverändert Doris Bühler, Caroline Herfert und Tamara Moosmann.

Die Regierung dankt den wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.