Internationale Gäste zu den World Games 2025 in Chengdu willkommen geheißen

Chengdu, China (ots)

Die 12. Ausgabe der World Games findet vom 7. bis 17. August 2025 in Chengdu, China, statt. Und schon jetzt zieht die Stadt Menschen aus aller Welt in ihren Bann: Bei den World Games 2025 in Chengdu treten 6679 Athletinnen und Athleten, Team- und technische Offizielle aus 116 Ländern und Regionen an - und viele entdecken Chengdu für sich. "Chengdu ist wirklich eine aufregende Stadt", heißt es von Teilnehmerseite.