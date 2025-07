Oehler Web

Steinschlagschaden an der Windschutzscheibe – Was ist zu tun? Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Experten

Bild-Infos

Download

Ein Steinschlagschaden an der Windschutzscheibe ist schnell passiert – ein kleiner Stein auf der Autobahn genügt, und schon zeigt sich ein unschöner Riss oder Einschlag im Glas. Viele Autofahrer sind unsicher, wie sie richtig reagieren sollen. Auto Export&Ankauf, Ihr Experte rund ums Auto, erklärt Ihnen Schritt für Schritt, was zu tun ist, wenn Sie von einem Steinschlag betroffen sind.

Warum ein Steinschlag kein Bagatellschaden ist

Emmenbrücke, Schweiz - Juli 2025: Ein kleiner Schaden in der Windschutzscheibe kann sich durch Temperaturunterschiede, Erschütterungen oder Feuchtigkeit schnell ausweiten. Was als winziger Einschlag beginnt, kann innerhalb von Tagen oder Wochen zu einem grossen Riss werden – im schlimmsten Fall mit sicherheitsrelevanten Folgen. Ob Sie nun Ihr Auto in nächster Zeit verkaufen wollen oder noch lange gedenken damit zu fahren, ist ein intakter Zustand der Windschutzscheibe entscheidend für den Fahrzeugwert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung bei Steinschlagschäden

1. Schaden beurteilen

Zunächst sollten Sie sich den Schaden genau ansehen:

Liegt der Steinschlag im Sichtfeld des Fahrers?

Ist der Durchmesser kleiner als eine 2 Franken -Münze?

Sind Risse sichtbar, die sich ausbreiten könnten?

Wenn der Steinschlag ausserhalb des Sichtfelds liegt und nicht zu gross ist, kann er in der Regel repariert werden. Ist der Schaden zu umfangreich oder im Sichtfeld, muss die Windschutzscheibe ausgetauscht werden.

2. Provisorische Absicherung

Bevor Sie die Werkstatt aufsuchen, schützen Sie den Schaden:

Kleben Sie durchsichtiges Klebeband über den Einschlag, um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern.

Vermeiden Sie starke Erschütterungen – fahren Sie vorsichtig.

Diese Sofortmassnahme verhindert, dass sich der Schaden verschlimmert, was besonders wichtig ist, wenn Sie in naher Zukunft Ihr Auto verkaufen möchten.

3. Kfz-Versicherung kontaktieren

Bei einem Steinschlagschaden sollten Sie sich umgehend an Ihre Teilkaskoversicherung wenden. Die gute Nachricht: Viele Versicherer übernehmen die Reparaturkosten komplett – in vielen Fällen ohne Selbstbehalt.

Dies kann sich auch positiv auswirken, wenn Sie später Ihr Auto verkaufen wollen: Ein dokumentierter Schaden, der fachgerecht behoben wurde, ist besser als ein übersehener Makel.

4. Fachwerkstatt oder Autoglasbetrieb aufsuchen

Jetzt ist es Zeit, einen Profi einzuschalten. Eine zertifizierte Fachwerkstatt oder ein Autoglas-Spezialist prüft:

Ob eine Reparatur möglich ist

Oder die Scheibe ausgetauscht werden muss

Eine professionelle Reparatur dauert meist weniger als eine Stunde. Danach ist die Scheibe wieder stabil und sicher.

Steinschlagschaden beim Autoverkauf – das sollten Sie wissen

Beim Auto verkaufen Schweiz oder über einen Auto Export – wirkt sich ein unbehandelter Steinschlagschaden negativ auf den Fahrzeugwert aus. Käufer oder Exporteure sehen solche Schäden als Hinweis auf mangelnde Wartung oder zusätzliche Investitionskosten.

Unser Tipp als Experten für den Autoverkauf: Lassen Sie Schäden an der Frontscheibe immer vor dem Verkauf professionell beheben. Ein reparierter oder ausgetauschter Schaden lässt sich dokumentieren – das schafft Vertrauen und verbessert Ihre Verkaufschancen.

Schnell handeln zahlt sich aus

Ein Steinschlagschaden ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang – vorausgesetzt, man reagiert richtig. Mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung sind Sie auf der sicheren Seite:

Schaden einschätzen

Provisorisch schützen

Versicherung informieren

Fachbetrieb aufsuchen

Auto verkaufen mit Steinschlag? Auto Export&Ankauf hilft weiter

Ob Autoverkauf, Ankauf oder Beratung rund ums Fahrzeug – wir stehen Ihnen mit Erfahrung und Fachwissen zur Seite. Kontaktieren Sie uns noch heute, wenn Sie unsicher sind, ob sich eine Reparatur lohnt oder Sie Ihr Auto in Zahlung geben möchten. Wir beraten Sie transparent, ehrlich und marktgerecht – auch mit Steinschlag.