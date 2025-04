Planet Matters

3 Millionen Follower starke TikTok Cleanup Community startet Frühjahrsputz-Tour durch Österreich, Deutschland und die Schweiz

Wien (ots)

Zum Earth Day 2025 ruft Planet Matters ab 22. April eine Vielzahl an Schüler:innen, Gemeinden, Unternehmen und Freiwilligen 14 Tage lang zum großangelegten Müllsammeln auf.

Nicht zurücklehnen und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selbst aktiv werden – das ist das Motto von Felix Krainer, dem 24-jährigen Gründer von Planet Matters, einer Social-Media-Initiative zum kollektiven Müllsammeln. Seine TikTok-Community, die derzeit über 3 Millionen Follower und über 200 Millionen Videoaufrufe zählt, sammelt mittlerweile in über 30 Ländern Müll und reinigt öffentliche Plätze, Strände, Gewässer und Grünflächen von Plastik und anderen Abfällen. Davon werden unterhaltsame Kurzvideos gepostet. Am 22. April startet eine großangelegte Frühjahrsputz-Tour in Wien, die mit 14 Stopps durch Österreich, Deutschland und die Schweiz führt.

Die Mission einer der weltweit größten Umweltcommunities auf Social Media lautet: die junge Generation mittels Kraft von Social Media auf positive Weise inspirieren, motivieren und ermutigen, gegen die steigende Plastikmüllverschmutzung unserer Erde aktiv zu werden und sich mit Spaß an der Sache für unsere Umwelt einzusetzen. Planet Matters sensibilisiert dabei auch für bewussten Konsum und nachhaltiges Denken. Aktiver Umweltschutz soll zum Lifestyle-Trend werden.

CleanUp Tour von Wien über Zürich bis München – Planet Matters ruft vom 22. April bis 6. Mai zum Aktivwerden auf

Zur Müllsammelaktion im Frühjahr 2025 lädt das Planet Matters Core Team Schüler:innen, Gemeinden, Unternehmen und freiwillige Privatpersonen an 14 unterschiedliche Cleanup Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es werden regionale Sammelaktionen, begleitet von kreativen Videoproduktionen, auf die Beine gestellt, die auf dem millionenstarken TikTok-Kanal geteilt werden. „Wir sind überzeugt, dass jeder Einzelne von uns es wortwörtlich in der Hand hat, etwas zu bewirken. Oft braucht es dafür - wie mit dem Aufruf zum Frühjahrsputz - nur einen kleinen, positiven Anstoß, um vom Stillstand ins Tun zu kommen”, so Krainer. Tatkräftige Unterstützung bekommt die Tour dabei auch von der Schwarzenegger Climate Initiative im Rahmen der "Pump for the Planet" Kampagne, die Wege zum gemeinsamen Handeln für die Umwelt aufzeigt.

Die von den „Planeteers“ angeleiteten Cleanups, bei denen Müllsäcke, Handschuhe und stärkende gesunde Snacks an die Teilnehmenden verteilt werden, dauern jeweils ca. 1,5 Stunden. Neben dem Dienst für die gute Sache ist auch für Spaßfaktoren gesorgt. Auf kleine Challenges, wie „Wer findet das skurrilste Stück Müll?“, sind Preise ausgesetzt. Der Müll wird im Anschluss gemeinsam getrennt und fachgerecht entsorgt.

Neben den Kooperationen mit Schulen und Gemeinden freut sich Planet Matters über die aktive Teilnahme von Unternehmen. „Viele Unternehmen nutzen Corporate Cleanups wie diese als Team Building Aktionen für Ihre Mitarbeitenden. Die gemeinsamen Sammel-Aktivitäten in der frischen Luft schaffen ein gutes Wir-Gefühl und sensibilisieren dabei für das Thema“, erklärt Initiator Felix Krainer.

Mit der Planet Matters App direkt belohnt werden – beim Frühjahrsputz mit der Chance auf ein Klimaticket Österreich

Die neue Planet Matters App hebt die Mission der Bewegung auf das nächste Level: Sie belohnt Umwelteinsatz, verbindet Gleichgesinnte und macht Sammelaktionen greif- und messbar. Die App motiviert dazu, achtlos weggeworfenen Müll zu sammeln und dies unmittelbar per Standort Tracking & Beweisfoto zu dokumentieren. Jede Sammelaktion wird erfasst und belohnt: Wer sich engagiert, erhält virtuelle Planet Coins, die sich gegen Rabatte oder Gutscheine von Partnerunternehmen bzw. als Spende für den guten Zweck eintauschen lassen. Umweltschutz trifft Gamification. Die App regt spielerisch zum Umdenken und Handeln beim Thema Müllkreislauf an. Im Rahmen der Frühjahrsputz-Tour winken für Müllsammelnde in der App Preise wie der Gewinn eines Klimaticket Österreich.

Das Cleanup-Programm von Planet Matters wird an folgenden Tagen und Orten stattfinden:

· 22. & 23. April

· 24. April: Spittal a.d.Drau

· 25. April: Klagenfurt

· 26. April: Villach

· 27. April: Linz

· 28. & 29. April: Graz

· 1. Mai: Winterthur

· 2. Mai: Zürich

· 3. Mai: Innsbruck

· 4. Mai: München in Kooperation mit World Cleanup

· 5. Mai: Augsburg in Kooperation mit World Cleanup

· 6. Mai: Eisenstadt

Für die Teilnahme einzelner Interessierter ist keine Anmeldung erforderlich.

Genaue Treffpunkte und Uhrzeiten sind zu finden auf: www.planetmatters.net/fruehjahrsputz oder auf Social Media (TikTok & Instagram @planetmatters)

Planet Matters bedankt sich für die Unterstützung der starken Unternehmenspartner 2025:

KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft

KlimaTicket Österreich

Lindner-Recycling GmbH

Marswalk Media GmbH

Microlino AG

OBI Bau- und Heimwerkermärkte

OMNi-BiOTiC - Institut AllergoSan Pharma GmbH

Saubermacher Dienstleistungs AG

Über Planet Matters

Planet Matters ist ein Impact Startup, das sich dem Kampf gegen Plastikmüllverschmutzung der Natur widmet. Mit Sitz in Wien hat es sich seit ihrer Gründung 2022 zu einer der weltweit führenden Umweltbewegungen in den sozialen Medien entwickelt. Die Community sammelt weltweit Müll, organisiert Cleanups und teilt sie in sozialen Medien, um ihre Zuschauer:innen zu motivieren, ebenfalls aktiv zu werden. Deren Videos darüber werden ebenso reichweitenstark über Planet Matters gepostet, Müllsammeln geht damit viral. Ziel ist es, Problembewusstsein zu schaffen und Menschen auf positive Weise zu motivieren, selbst aktiv zu werden. Die Initiative wurde 2023 vom Senat der Wirtschaft mit dem Austrian SDG-Award ausgezeichnet. Gründer und CEO von Planet Matters, Felix Krainer, wurde 2024 in die „Forbes 30 under 30“ Österreich Liste aufgenommen. Sein Engagement ist ungebrochen: „Umweltbewusstsein bedeutet für mich Wertschätzung. Für die Dinge, die wir haben. Für die Natur. Und für die Menschen, die nach uns kommen. Ich träume davon, dass Müllsammeln irgendwann gar nicht mehr nötig ist, weil wir gemeinsam das System verändert haben.“

www.planetmatters.net