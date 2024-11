Panta Rhei PR AG

Air France und KLM bieten zusammen mit Kolet eSIM-fähigen Internetzugang an

Seit dem 25. November 2024 bieten Air France und KLM in Zusammenarbeit mit Kolet, einem auf eSIM-Technologie spezialisierten französischen Start-up-Unternehmen, ihrer Kundschaft eine Internetlösung an, die in mehr als 190 Ländern zu Vorzugspreisen verfügbar ist. So können die hohen Kosten für Datenroaming vermieden werden, die bei der Nutzung des Mobiltelefons im Ausland anfallen.

Über die entsprechende Website oder durch Herunterladen der Kolet-App und Eingabe des Codes AFKLDATA, wird eine eSIM* schnell, einfach und kostengünstig auf dem Smartphone installiert. Nach Auswahl und Kauf eines Prepaid-Datentarifs können Kundinnen und Kunden bereits vor dem Abflug mobile Daten beziehen** und nach der Landung am Zielort eine zuverlässige Internetverbindung geniessen.

Dank der eSIM-Technologie kann die eigene Telefonnummer behalten werden, während die mobilen Daten der eSIM von Kolet genutzt werden. Konfiguriert werden kann die eSIM-Karte ganz einfach in den Einstellungen des Geräts. Durch Kolets Zusammenarbeit mit den besten Mobilfunknetzen der Welt in über 190 Ländern können wettbewerbsfähige Preise und eine nahtlose Verbindung während des gesamten Aufenthalts ohne die hohen Kosten für Datenroaming im Ausland garantiert werden.

Massgeschneiderte Vorteile für Gäste von Air France und KLM

Im Rahmen der neuen Partnerschaft profitieren alle Fluggäste von einem unverbindlichenTestangebot mit einem kostenlosen Datenvolumen von bis zu 1 GB, das zwei Tage lang gültig ist. Ausserdem erhalten sie einen Sofortrabatt von 10 % auf alle Datenpakete von Kolet.

Flying Blue-Meilen sammeln oder einlösen

Das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe, Flying Blue, ist vollständig in dieses Vorzugsangebot integriert. Flying Blue-Mitglieder erhalten für jeden Euro, den sie für einen Kolet-Prepaid-Datentarif ausgeben, 10 Meilen. Wenn sie einen Freund oder ein Familienmitglied dazu einladen, Kolet auszuprobieren, erhalten sie zusätzlich 250 Meilen für jeden ersten gekauften Datentarif. Die gesponserte Person profitiert von allen oben genannten Vorteilen: 1 GB kostenloses Datenvolumen, 10 % Rabatt und die Möglichkeit, bei jedem Kauf Meilen zu sammeln.

Über die Kolet-App oder die entsprechende Website können Flying Blue-Mitglieder auch ihre Meilen einlösen, um Datentarife zu erhalten, sofern sie sich in den Niederlanden oder in Frankreich befinden. Dies ist möglich, da Flying Blue+, der neue von Flying Blue entwickelte Zahlungsdienst, in die App und die Website integriert wurde.

Um diese exklusiven Vorteile zu nutzen, auch ohne einen Flug bei Air Fance oder KLM zu buchen, klicken Sie hier oder besuchen Sie die Kolet App und geben Sie den Code AFKLDATA ein.

* Eine eSIM ist eine digitale SIM-Karte, die im eigenen eSIM-fähigen Gerät installiert werden kann.

** Kolet-Datenpakete bieten derzeit mobile Daten ohne die Option für Sprachanrufe über Telekommunikationsnetze. Internetbasierte Anrufe über Apps wie WhatsApp sind natürlich möglich.

Über Air France-KLM

Die Air France-KLM-Gruppe ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit einer starken Basis in Europa, dessen Hauptgeschäftsfelder die Passagierbeförderung, die Frachtbeförderung und die Wartung von Luftfahrzeugen sind. Air France-KLM ist eine führende Airline-Gruppe im internationalen Verkehr ab Europa. Sie bietet ihrer Kundschaft Zugang zu einem weltweiten Streckennetz, das dank Air France, KLM Royal Dutch Airlines und Transavia mehr als 320 Destinationen abdeckt, hauptsächlich von ihren Basen in Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Amsterdam-Schiphol aus.

Flying Blue ist das Treueprogramm der Air France-KLM-Gruppe mit mehr als 24 Millionen Mitgliedern. Zusammen mit ihren Partnern Delta Air Lines und Virgin Atlantic betreibt Air France-KLM das grösste transatlantische Joint Venture mit mehr als 340 täglichen Flügen. Air France-KLM ist auch Mitglied von SkyTeam, der Allianz, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Fluggästen ein nahtloses Reiseerlebnis auf jeder Etappe ihrer Reise zu bieten. 19 Mitgliedsgesellschaften arbeiten in einem ausgedehnten globalen Netzwerk zusammen.

Die Air France-KLM-Gruppe ist seit 20 Jahren als Branchenführer im Bereich der nachhaltigen Entwicklung anerkannt und entschlossen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Luftfahrt zu beschleunigen.

Über Kolet

Das Unternehmen Kolet wurde 2024 von den vier Unternehmern Eduardo Ronzano, Anne-Carole Cöen, Jérémy Gotteland und Mehdi Chraibi gegründet und entwickelt sich zu einem führenden Anbieter auf dem eSIM-Markt. Angesichts der überteuerten Kosten für den Internetzugang im Ausland bietet Kolet Reisenden in über 190 Ländern einfache und erschwingliche Internetlösungen an. Mit seinem B Corp Pending Status engagiert sich Kolet für die Förderung verantwortungsvoller und nachhaltiger Praktiken und erleichtert gleichzeitig die Internetverbindungen für Reisende. www.kolet.com

