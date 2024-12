Oehler Web

Technische Details, die Händler interessieren: So überzeugen Sie mit Fakten

Beim Verkauf von Hybrid- und Elektroautos spielt die technische Präsentation Ihres Fahrzeugs eine entscheidende Rolle. Händler legen grossen Wert auf transparente Fakten und klare Daten, um den Wert eines Fahrzeugs realistisch einschätzen zu können. Mit den richtigen Informationen steigern Sie die Chancen auf einen erfolgreichen Verkauf – sei es an einen lokalen Käufer oder für den Auto Export. Hier erfahren Sie, worauf es ankommt.

Reiden, Schweiz - Dezember 2024: 1. Batteriegesundheit: State of Charge und weitere entscheidende Daten

Die Batterie ist das Herzstück eines Elektroautos und ein bedeutender Faktor bei der Wertermittlung. Händler interessieren sich besonders für:

State of Charge (SOC): Der Ladezustand gibt an, wie viel Energie aktuell in der Batterie gespeichert ist.

State of Health (SOH): Dieser Wert zeigt den allgemeinen Zustand der Batterie und ihre Restkapazität im Vergleich zur Neuzustand.

Ladezyklen: Wie oft die Batterie vollständig geladen wurde, gibt Aufschluss über mögliche Abnutzung.

Viele Fahrzeuge bieten diese Daten direkt im Bordcomputer oder in begleitenden Apps an. Falls nicht, helfen spezialisierte Tools, die Batteriegesundheit auszulesen. Die Bereitstellung solcher Details schafft Vertrauen bei Händlern und hebt Ihr Fahrzeug als eine attraktive Elektroauto Occasion hervor.

2. Ladenetz-Kompatibilität: Warum das wichtig ist

Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist die Ladefähigkeit Ihres Fahrzeugs:

Unterstützte Ladetypen: Händler möchten wissen, ob das Fahrzeug an Typ-2-Ladestationen oder Schnellladern (CCS) kompatibel ist.

Ladegeschwindigkeit: Welche Ladezeiten sind möglich?

Zugang zu Ladeinfrastrukturen: Dokumentieren Sie, ob und wie Ihr Fahrzeug spezielle Netzwerke wie Tesla Supercharger oder öffentliche Ladestationen nutzen kann.

Je besser die Kompatibilität und Ladeleistung, desto interessanter ist Ihr Fahrzeug für potenzielle Käufer.

3. Digitale Fahrzeughistorie: Einfach und transparent mit Apps und Tools

Eine gut dokumentierte Fahrzeughistorie ist ein Pluspunkt, der Händler überzeugt. Die wichtigsten Aspekte:

Servicehistorie: Regelmässige Wartungen und Updates der Fahrzeugsoftware sollten lückenlos nachweisbar sein.

Schadensberichte: Transparente Informationen über Unfälle oder Reparaturen sind wichtig für die Einschätzung des Gesamtzustands.

Digitale Lösungen: Nutzen Sie Apps wie Carfax oder mobile Mechaniker-Tools, um alle Daten in einer übersichtlichen Form zu präsentieren.

Warum technische Details beim Auto Ankauf entscheidend sind

Händler bewerten Fahrzeuge nach klaren Kriterien. Je detaillierter und verlässlicher Sie diese Informationen liefern können, desto attraktiver wird Ihr Fahrzeug – egal ob Hybrid oder Elektroauto – für den Autoankauf. Gerade bei der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Fahrzeugen auf dem Gebrauchtmarkt lohnt es sich, in die Präsentation dieser Details zu investieren.

Bei Autoankauf-Fair stehen wir Ihnen nicht nur beim Ankauf Ihres Fahrzeuges oder Export Autos, sondern auch bei der Bewertung Ihres Fahrzeugs zur Seite. Kontaktieren Sie uns, um Ihre Elektroauto Occasion optimal zu vermarkten!