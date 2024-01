Kohler Co.

Kohler: Überzeugendes Designleadership und Smart Home-Wellness-Experiences auf der CES 2024

Kohler, Wisconsin (ots/PRNewswire)

Kohler Co. stellt seine hochmodernen Designs, innovativen neuen Produkte und Smart Home-Wellness-Experiences für die CES 2024 vor. Mit seinem Angebot möchte Kohler weiterhin dazu beitragen, Häuser und Wohnungen in persönliche Wohlfühloasen zu verwandeln, in denen Menschen zu sich selbst finden und sich erholen können.

Die vollständige interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/9235552-kohler-leading-edge-design-innovation-smart-home-wellness-at-ces-2024/

Kohler verbindet moderne Form und Funktion, intuitive Bedienung und nahtlose Konnektivität miteinander, um Kunden mit außergewöhnlichen Designlösungen ein einzigartiges Wellnesserlebnis wie in einem Luxus-Spa zu ermöglichen.

Kohler wird auf der CES an seinem Stand Nr. 52817 in der Venetian Expo Hall unter anderem folgende Produkte vorstellen:

Anthem+ Smart-Duschventile und -Bedienelemente für ein Spa-Erlebnis im eigenen Zuhause: Das integrierte digitale Bediensystem ermöglicht die individuelle Einstellung von Wasser, Licht, Sound und Dampf. Mit der intuitiven Touchscreen-Schnittstelle können die verschiedensten multisensorischen Duschprogramme ganz einfach voreingestellt und aktiviert werden. Für ein nahtloses individuelles Erlebnis können persönliche Voreinstellungen jederzeit über die Kohler Konnect-App abgerufen und gesteuert werden.

SpaViva Handdusche mit Reinigungsaufsatz: Diese Handdusche kombiniert eine einzigartige Sprühtechnologie und einen integrierten Reinigungsaufsatz für das ultimative Wellness-Erlebnis beim Duschen. Die multifunktionale Handdusche überzeugt mit dem charakteristischen wärmespeichernden Katalyst-Wasserstrahl und einem neuen Microbubble-Wasserstrahl mit Wassertropfen von maximal 100 Mikrometer für eine optimale Tiefenreinigung. Die multifunktionale Handdusche verfügt außerdem über einen All-in-One-Reinigungsaufsatz mit verschiedenen rotierenden Zubehörelementen, die über ein Magnet-Dock problemlos geladen werden können, wenn sie nicht verwendet werden.

Atmo Fan: Diese innovative Belüftungslösung für Bäder sorgt für hervorragende Luftqualität und höchsten Komfort. Die Modelle sind mit moderner Smart-Technologie ausgestattet, die die Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und die Belüftung bei hoher Feuchtigkeit automatisch einschaltet. Ein- und Ausschaltzeiten können geplant werden. Außerdem lassen sich Ventilatorgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur sowie Werte für die automatische Feuchtigkeits- und Temperaturregelung und die Nachtbeleuchtung individuell voreinstellen.

PureWash Bidet-Aufsatz: Dieser Bidet-Aufsatz überzeugt mit einem beheizbaren Sitz, der Einstellung von Wassertemperatur und Wasserdruck sowie kontaktlosem Öffnen. Das schlanke, lange Design ist in Schwarz oder Weiß erhältlich. Dank der Stimmaktivierung über Alexa oder Google Home können Wasserstrahl, Trocknung und UV-Reinigung ohne Hände gesteuert werden, was zu einem hygienisch einwandfreien Erlebnis beiträgt.

Rista Waschbecken: Das brandneue Waschbecken für Badezimmer verbindet klassische Handwerkskunst und digitale Technologie. Es wird mittels der exklusiven revolutionären 3D-Druckmethode von Kohler aus Vitreous China hergestellt.

Kohler x SR_A Formation 01-Armatur: Diese Armatur setzt in Sachen Form und Funktion neue Maßstäbe. Sie überzeugt mit außergewöhnlicher Linienführung, einem markanten Haptic Orange und einem ganz besonderen Wasserstrahl. Sie wird in einem einzigen Stück gegossen und bietet mit ihren spitzen Winkeln einen einzigartigen Wasserlauf. Formation 01 hebt sich sowohl in Form als auch in Funktion von klassischen Armaturen ab. Sie wurde von Kohler in Zusammenarbeit mit Dr. Samuel Ross und seinem Industriedesign-Studio SR_A entwickelt.

Kohler stellt auf der diesjährigen Messe außerdem weitere Smart-Toiletten vor, darunter neue Modelle der Serien Numi 2.0, Innate und Veil sowie der mit dem 2023 CES Innovation Award ausgezeichneten Stillness Bath.

Im KOHLER CES Press Kit erfahren Sie mehr über das Angebot von Kohler am CES-Stand sowie über die gesamte Produktpalette.

Informationen zu Kohler Co. Kohler Co. gehört seit 150 Jahren zu den weltweiten Marktführern in Sachen Design und Innovation. Zu unseren Produkten zählen außergewöhnliche Küchen- und Badelemente für das Luxussegment, darunter Schränke, Kacheln, Fliesen und Beleuchtungselemente. Außerdem entwickeln wir Lösungen für die dezentrale Stromversorgung von Wohngebäuden und Industrieanlagen sowie Antriebsstrangtechnologien. Wir betreiben außerdem Luxushotels und Golfresorts, in denen auch Major-Turniere stattfinden, wie zum Beispiel der 43. Ryder Cup 2021 auf dem Kohler Whistling Straits Golfplatz. Das Privatunternehmen Kohler Co. wurde 1873 gegründet. Der Firmensitz befindet sich in Kohler, Wisconsin. Kohler entwickelt außerdem Lösungen für unterversorgte Gebiete auf der ganzen Welt, um drängende Probleme wie den Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen anzugehen und die Lebensqualität der Menschen heute und in Zukunft zu verbessern.