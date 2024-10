Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Tochtergesellschaft von TCS Swiss Ambulance Rescue erhält Qualitätsprädikat

Vernier/Ostermundigen

Die auf Krankentransporte spezialisierte Alpha Medic, ein Unternehmen der TCS Swiss Ambulance Rescue, ist mit dem Qualitätsprädikat "Anerkannter Patiententransport IVR" ausgezeichnet worden. Es ist erst die zweite Organisation in diesem Bereich, die dieses Gütesiegel erhält. TCS Swiss Ambulance Rescue ist der grösste private Akteur im Notfall- und Krankentransport. Nach einer Namensänderung wird Alpha Medic künftig unter dem Namen TCS Ambulance operieren.

Die Zahl der Patientenverlegungen von einer Institution zur anderen hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Nach einer akutmedizinischen Versorgung in der Region erfolgt öfters eine Verlegung in ein medizinisches Zentrum. Mit der Zunahme von Patiententransporten ist auch die Anzahl von Unternehmen gestiegen, die sich dieser Aufgabe widmen.

Die Qualitätssicherung bei Unternehmen für Sekundäreinsätze (S3) und Patiententransporte (S4) ist ein zentrales Anliegen des Interverbandes für Rettungswesen (IVR). "Deshalb haben wir spezifische Richtlinien zur Qualitätssicherung und -förderung definiert", erläutert Thomas Brunner, stellvertretender Geschäftsführer des IVR. "Bei der Erst-Anerkennung liegt der Fokus auf den Strukturen und Prozessen der zu anerkennenden Organisation."

Qualität, wenn es um Patientinnen und Patienten geht

"Ein hoher Qualitätsstandard ist in unserem Bereich eminent wichtig, deshalb haben wir für eine IVR-Anerkennung die entsprechenden Anpassungen vorgenommen, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist", bestätigt Roger Stieger, Geschäftsführer Alpha Medic. Die von sieben Stützpunkten in der Deutschschweiz agierende Tochtergesellschaft von TCS Swiss Ambulance Rescue führt Patiententransporte der Kategorie S3 und S4 aus. Als S3-Transport bezeichnet man eine planbare Verlegung von stabilen Patientinnen oder Patienten mit geringem Risiko einer gesundheitlichen Verschlechterung; als S4-Transport kategorisiert wird der Transfer eines stabilen Patienten ohne Risiko einer Verschlechterung und ohne apparative medizinische Überwachung.

Alpha Medic wurde im September 2024 auf TCS Ambulance Services AG umfirmiert.

Seit Jahrzehnten im medizinischen Bereich tätig

Der Touring Club Schweiz ist seit über 60 Jahren unter anderem auch im medizinischen Bereich tätig, insbesondere durch die medizinische Beratung und Rückführungen im Zusammenhang mit dem ETI-Schutzbrief. Dank Unterstützung des TCS konnte die Universität Bern 2019 eine Assistenzprofessur für Telenotfallmedizin errichten.

Der nicht-gewinnorientierte Verein gründete 2021 die TCS Swiss Ambulance Rescue (TCS SAR). Sie ist der grösste private Akteur im Notfall- und Krankentransport, in sieben Kantonen - Aargau, Bern, Luzern, Zug, Zürich, Waadt und Genf - tätig und operiert von 17 Stützpunkten aus mit über 35'000 Einsätzen im Jahr.