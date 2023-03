Oehler Web

Den inneren Schweinehund bekämpfen und für die Bikini-Saison in Form kommen war noch nie so günstig!

Bild-Infos

Download

Alle Jahre wieder dasselbe Thema, der Winterspeck muss weg und das möglichst vor den ersten Sommertagen. Das jedoch leichter gesagt als getan, wenn draussen noch eisige Temperaturen herrschen. Angenehmer wäre da ein Fitnessstudio, aber die Fitnessabos kosten ein Vermögen? Das muss nicht sein. Bei den Fitdich Fitnessstudios trainierst du für genau 1.- Schweizer Franken pro Tag und das zu jeder Tageszeit!

Goldau, Horw, Zug, Schweiz - März 2023: Günstiger kommst du nirgends zu deiner Bikiniform! Mit dem Jahresabo für 365.- Franken erhältst du einen smarten Zugangsschlüssel zu dem Fitnesscenter deiner Wahl per App. So kannst du zu später Stunde, am morgen früh oder wann immer es dir passt deine Trainingseinheit starten.

Das Fitnessstudio in Horw war das erste FitDich Studio seiner Art. Mittlerweile sind das Fitness Studio in Zug und seit neustem das Fitnesscenter in Goldau dazugekommen. Überzeuge dich selbst von den Vorzügen der smarten FitDich Fitnesscenter.

Für jeden der es ein bisschen persönlicher mag, besteht die Möglichkeit auf ein Personal Training. Ganz einfach die Personal Trainier kontaktieren und drauf los trainieren! So steht deiner Fitness nichts mehr im Wege und der Sommer kann kommen! Adieu innerer Schweinehund!

Adresse: FD Fitness GmbH Baarerstrasse 112 6300 Zug