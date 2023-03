Auto verkaufen in den Export mit Auto Sofortkauf

Oehler Web

Haben Sie ein in die Jahre gekommenes Fahrzeug, das Ihnen treue Dienste geleistet hat? Die Motorfahrzeugkontrolle steht schon wieder an und es war schon bei der letzten Kontrolle knapp? Schenken Sie Ihrem Gebrauchtwagen ein zweites Leben, indem Sie es in den Autoexport verkaufen.

Neuenkirch, Schweiz - März 2023: Ein Auto Export ist die ideale Lösung für ältere und leicht bis schwer beschädigte Autos. Der Autoexport Schweiz Service von Auto Sofortkauf legt sich auf keine besondere Marke oder Automodell aus. Im Gegenteil, besonders Automarken und -modelle die in der Schweiz als unansehnlich gelten, werden im Ausland durch spezielle Merkmale, wie Langlebigkeit oder einfache Mechanik geschätzt.

Dabei spielt der Kilometerstand des Export Autos keine Rolle. In den Autoexport Ländern sind zum einen die Reparaturkosten massiv günstiger und zum anderen die Strassenzulassungen kulanter als in der Schweiz. So kann ein alter Toyota der die MFK in der Schweiz nicht überstanden hätte, in Marokko noch gut 10 bis 20 Jahre weiterfahren.

Auch bei einem defekten Fahrzeug steht einem Autoverkauf in den Export nichts im Wege. Auto Sofortkauf kümmert sich auch bei einem nicht fahrtüchtigen Automobil kostenlos um den Abtransport. Defekte Autos oder auch Unfallwagen können im Autoexport noch als Ersatzteile für andere Autoreparaturen gebraucht werden. Wenden Sie sich noch heute an die Autoankäufer von Auto Sofortkauf, wo das Motto „ Auto verkaufen sofort Bargeld erhalten“ garantiert wird.

Adresse: Auto-Sofortkauf Feldmatt 8 6206 Neuenkirch