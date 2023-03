Oehler Web

Wechseln Sie noch diesen Monat Ihre Krankenkasse und sparen Sie Prämien!

Den Krankenkassenwechseln ist normalerweise bis zum Ende Oktober einzugeben, wenn Sie Ihren Krankenversicherer bis Ende Jahr ändern wollen. Falls Sie eine ordentliche Franchise von 300.- Franken tragen, haben Sie jedoch noch die Möglichkeit Ihre Krankenkasse diesen Monat zu kündigen.

Schweiz, März 2023: Das Krankenkassen Informationszentrum „Krankenkasse-wechseln-Schweiz.ch“ bietet kostenlos ein grosses Repertoire an Themen rund um die Gesundheitsvorsorge in der Schweiz. Von der Wahl der richtigen Grundversicherung, zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Zusatzversicherung, bis hin zu einer detaillierten Aufstellung einer Kostenbeteiligung der Krankenkassen finden Sie alles auf dem Schweizer Infoportal.

Falls Sie den Zeitpunkt der Kündigungsfrist der Krankenkasse letzten Jahres verpasst haben, gibt es für alle mit einer ordentlichen Franchise noch dieses Jahr die Chance auf günstigere Prämien. Zu beachten ist dabei die Einhaltung der 3-Monatigen Kündigungsfrist. Um im Juni die Krankenkasse zu wechseln, gilt also eine Frist bis Ende März. Achten Sie penibel auf den Zeitpunkt Ihres Kündigungsschreibens. Senden Sie Ihr Schreiben lieber zu früh als zu spät ab. Jegliche verspäteten Kündigungen können von den Krankenversicherer nicht akzeptiert werden.

Weitere Informationen zu den Kündigungsfristen der Krankenkassen.

Für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen, bietet das Krankenkasse Informationszentrum den Prämien Reminder an. So müssen Sie sich nie mehr Sorgen machen, eine Frist zu verpassen. Mit dem Prämien Reminder werden Sie zum einen an die kommenden Daten erinnert und zum anderen gleich die günstigsten Prämien für Sie ermittelt.

Für alle weiteren Fragen zum Thema Gesundheitsvorsorge Schweiz steht Ihnen eine unverbindliche Krankenkassen Beratung jederzeit zur Verfügung. Zögern Sie nicht und profitieren Sie von der besten Krankenversorgung für Ihren individuellen Lebensstil.

