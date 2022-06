bexio ag

Starkes Wachstum: Über 50'000 zahlende Kunden setzen auf bexio als einen der Marktführer

Rapperswil (ots)

Über 50'000 Selbstständige, Kleinunternehmen und Startups vertrauen auf die Schweizer Business-Software bexio. Zusätzlich zu den 50'000 zahlenden Kunden kommen über 1'000 zertifizierte Treuhand-Partner.

"Das gesunde Wachstum unseres Kundenstamms spiegelt die nach wie vor hohe Nachfrage nach einer webbasierten Cloud-Lösung, mit der man unabhängig arbeiten kann", so bexio-CEO Markus Naef. In den letzten Jahren hat sich oftmals der Bezug zur Arbeit geändert - der Bedarf flexibel zu arbeiten hat weiter zugenommen. Naef bestätigt: "Diese Nachfrage spüren wir deutlich und daher arbeiten wir immer weiter daran, unsere Business-Software für unsere Kunden noch besser und umfangreicher zu machen."

Um der grossen Nachfrage zu entsprechen, wird bexio weiterhin in die Software investieren und auch das bestehende Angebot stetig um zusätzliche Möglichkeiten, wie z.B. die kürzlich lancierte E-Commerce-Lösung "bexio Commerce" ergänzen. Mit bexio Commerce erstellt man in wenige Minuten den eigenen Webshop. So geht online Verkaufen schnell und einfach - mit allem, was ein erfolgreicher Schweizer Online-Shop braucht. Von der Einrichtung, über das Design bis hin zum Marketing - alles ganz unkompliziert.

Auch in Sachen Banking geht es mit grossen Schritten voran: Durch die Open-Banking-Plattform "bLink" von SIX wird der Zahlungsverkehr künftig weiter automatisiert. bexio-Kunden steht diese Schnittstelle demnächst zur Verfügung.

Zudem werden die neuen QR-Rechnungen den Zahlungsverkehr zukünftig enorm erleichtern. Damit ist es auch bald soweit: Am 30. September 2022 werden die orangenen und roten Einzahlungsscheine vom neuen Standard im Schweizer Zahlungsverkehr abgelöst. Bereits heute können mit bexio die eingehenden QR-Rechnungen automatisiert ausgelesen und ausgehende QR-Rechnungen mit wenigen Klicks erstellt werden.

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 50'000 zahlende Kunden und beschäftigt über 100 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com