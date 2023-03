Oehler Web

Modeschmuck veredeln oder Erbschmuck erneuern lassen

Haben Sie Zuhause Modeschmuck, der Ihnen sehr gefällt, aber sich leider verfärbt oder sogar abblättert? Oder haben Sie Erbschmuck, der Ihnen zwar am Herzen liegt, jedoch einen völlig unpassenden Goldton hat? So hat das Galvanostudio in Zug die Lösung für Ihre Schätze!

Zug, Schweiz - März 2023: Das Galvano Studio in Zug ist seit 1977 der Spezialist im Galvanischen Verfahren. Vereinfacht erklärt, wird in einem Wasserbad Ihr Schmuck durch Elektrolyten gleichmässig mit dem Edelmetall Ihrer Wahl überzogen. Dieses Verfahren hat eine lange Tradition und mehrere Vorteile für die Ästhetik und Langlebigkeit Ihrer Wertgegenstände.

Dabei haben Sie verschiedene Edelmetalle zur Auswahl:

Gold

Schmuck vergolden lassen ist seit der Antike eine gängige Methode, um die edlen Stücke vor Korrosion zu bewahren und Ihnen einen besonderen Anstrich zu verleihen. Denn es ist den Galvano-Experten ein leichtes, die Goldfarbe Ihres Schmuckstückes zu ändern. Dabei stehen Ihnen die Goldtöne Purgold, Hellgold, Roségold oder Champagnergold zur Verfügung. Ausserdem ist eine Galvanische Vergoldung eine nachhaltige Angelegenheit. Statt Ihr Geld in neuen Goldschmuck zu investieren, können Sie es mit gutem Gewissen erneuern, denn das Galvano Studio in Zug verwendet ausschliesslich recyceltes Gold aus Westeuropa.

Silber

Schmuck versilbern ist eine der ältesten Anwendungen der Galvano-Technik. Die Argumente für eine Versilberung sind abgesehen von der Ästhetik, die Langlebigkeit, Korrosionsschutz und die Wertsteigerung des Gegenstandes. Mit dem Galvanischen Verfahren kann nicht nur Schmuck und Essbesteck versilbert werden. Auch organische Materialien wie Rosen oder Schuhe lassen sich versilbern.

Kupfer

Verkupfern lassen ist der Geheimtipp in der Schmuckherstellung. Die warme Kupferfarbe kann durch eine künstliche Patina auf alt getrimmt werden oder durch eine Schwärzung ein eingraviertes Muster hervorgehoben werden. Auch bei Kupfer sind die Möglichkeiten beim Galvanisieren unerschöpflich. Organische, so wie anorganische Materialien, wie Gummi, Leder, Gips, Besteck, Souvenirs, Skulpturen jeglicher Art und vieles mehr kann verkupfert werden.

Rhodium

Etwas rhodinieren gibt Ihrem Geschmeide einen einzigartigen silber-hellen Hochglanz. Dies ist besonders bei Schmuckstücken mit Edelsteinen und Diamanten sinnvoll, da es die Brillanz der steine noch verstärkt. Eine Beschichtung aus Rhodium hat überdies die Vorteile, dass ein Oxidieren des Metalls unmöglich und das harte Rhodium ausserordentlich kratzfest ist.

Ruthenium

Das eher unbekannte Edelmetall Ruthenium, leitet sich von dem Herkunftsland des Erzes (lateinisch Ruthenia „Ruthenien“, Russland) ab. Es besticht durch seine spezielle Anthrazitfarbe und lässt Schmuck zu etwas ganz Besonderen erstrahlen. Die Möglichkeiten liegen hier bei ruthiniert matt, ruthiniert glänzend und Ruthenium Schwarz.

Lassen sie sich noch heute zu Ihren Galvano-Projekten beraten und machen Sie aus etwas Altem eine unvergängliche Kostbarkeit.

