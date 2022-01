Setzen Sie Akzente mit Ihren individuellen Glasbildern

Oehler Web

Die Glaserei Felber ist Ihr kompetenter Partner wenn es um

Glasbilder und Glasarbeiten aller Art geht.

Baar, Januar 2022, Mittlerweile liefert die Glaserei Felber seit 40 Jahren in Sachen Glasbilder und Glasbearbeitung einmalige Qualität und innovative Lösungen für die Anliegen der Kunden. Nicht umsonst zeigen sich die Kunden immer wieder begeistert von den lösungsorientierten, kreativen Ideen der Glaserei.

Ein Team von Mitarbeitern, das fachmännisch stets auf dem neuesten Stand ist, kümmert sich mit einem guten Blick fürs Detail um die Realisierung verschiedenster Aufträge.

Hierzu halten wir unseren Maschinenstand in Sachen Technik immer auf einem aktuellen Niveau, sodass die Glasarbeiten mit Präzision gemacht werden und die hohe Qualität der Produkte über Jahre halten kann.

Individuelle Glasbilder in verschiedenen Ausführungen

In einer Manufaktur von mehr als 1000 Quadratmetern kann unser Team an engagierten Mitarbeitern die Ideen und Wünsche der Kunden fachgerecht in Bestform bringen und realisieren. Mit ausreichend Erfahrung und Ideenreichtum sorgen wir dafür, dass die Projekte in Funktionalität und Design perfektioniert werden.

Sowohl in Sachen Farben als auch Materialien und Form sind wir sehr flexibel und können auch scheinbar Unmögliches in die Tat umsetzen.

Dabei reicht die Arbeit von Glasbildern über Balkonverglasungen und Küchenrückwände bis hin zu Glastüren und Glasgeländer. Auch Spiegel oder Aussenverglasungen sind für uns kein Problem.

Adresse: Glaserei Felber Ruessenstrasse 12 6340 Baar