Wir kaufen alle Marken, Modelle und Klassen!

Für den Schweizer Raum kann der Autoankauf Fair in Sachen Gebrauchtwagen-Ankauf ein wichtiger Ansprechpartner sein.

Niederdorf, Januar 2022, Egal in welchem Teil der Schweiz – wir kaufen Ihr Auto an und bieten den bestmöglichen Preis. Egal ob in Luzern, St. Gallen, Bern oder Zürich.

Durch unser grosses Netzwerk an Partnern können wir im ganzen Land zuverlässig und stressfrei sowohl bei der Abwicklung des Kaufes als auch beim Transport des Fahrzeugs helfen.

Dabei muss es sich nicht nur um neue Fahrzeuge handeln, das Fahrzeug kann auch älter sein und schon viele Kilometer zurückgelegt haben.

Im Gegensatz zu vielen privaten Käufern orientieren wir unsere Angebote an die auf dem Markt üblichen Preisen und machen ein faires Angebot. Ausserdem kümmern wir uns auch um die Organisation, damit unsere Kunden Kosten und Mühen sparen können.

Kostenloses Angebot in wenigen Stunden oder Tagen

Wer sein Fahrzeug verkaufen möchte, kann über ein Kontaktformular zunächst einmal einige Angaben zum allgemeinen Zustand des Autos machen. Dazu gehören zum Beispiel Kilometerstand, Baujahr oder vorhandene Schäden.

Nach einer kurzen Zeit melden wir uns dann zurück und werden das Fahrzeug genauer begutachten. Danach geben wir dem Verkäufer auch schon unser Angebot.

Wird dieses angenommen, erhält der Verkäufer den Preis von uns in bar bezahlt. So hat der Verkäufer das Geld für das Fahrzeug direkt nach der Übergabe in der Tasche.

Auf diese Weise ist garantiert, dass Sie bei ihrem Gebrauchtwagen-Ankauf ein gutes Angebot bekommen haben und sich nicht mehr um die Organisation kümmern müssen.

Adresse: Autoankauf Fair Dorfstrasse 66 4435 Niederdorf