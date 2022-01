Oehler Web

Autoankauf zum Spitzenpreis bei Wyss Autokauf

Mit Wyss Autokauf können Kunden auf zuverlässige Weise ihr altes Fahrzeug an einen regionalen Partner verkaufen.

Geuensee, Januar 2022, Wenn es so weit ist und das alte Fahrzeug ausgedient hat, kann es für den Autoinhaber von grossem Nutzen sein, einen zuverlässigen Partner für den Autoankauf an seiner Seite zu haben. Leider kann es ansonsten in vielen Fällen vorkommen, das man nur Angebote bekommt, die unter dem Wert des Fahrzeugs liegen.

Wyss Autokauf ist der ideale regionale Partner für den Autoankauf von allerhand Marken und Klassen im Raum der Schweiz. Für den Inhaber ist der gesamte Prozess dabei denkbar unkompliziert.

Mit einem grossen Netzwerk befindet sich immer ein Partner in Ihrer Nähe. Egal ob Unfallwagen, Jahreswagen oder Oldtimer – Wyss Autokauf bietet immer den bestmöglichen Preis beim Autokauf, da wir sowohl im Inland als auch im Ausland durch unser grosses Netzwerk an Partnern verkaufen können.

Unkomplizierter Verkauf im ganzen Land

Über ein Online-Formular können Sie uns vor dem Autoankauf die wichtigsten Informationen wie Kilometerstand, Zustand des Fahrzeugs oder Baujahr übermitteln. Danach wenden wir uns schnellstmöglich an Sie und werden das Fahrzeug kurz begutachten, um uns ein Bild vom Zustand des Fahrzeugs zu machen.

Danach bekommen Sie auch schon kostenlos ein Angebot. Nehmen Sie dieses an, erhalten Sie nach dem erfolgreichen Verkauf den Betrag per Überweisung oder in bar ausgezahlt.

Wir kümmern uns um den organisatorischen Teil des Verkaufs und die Papierarbeit beim Strassenverkehrsamt, sodass Sie Zeit und Mühe sparen können.

Adresse: Wyss Autokauf Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee