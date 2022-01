Oehler Web

Mit dem Mini Cooper zur Autoprüfung

Mit einem Mini Cooper als Fahrschulauto können Fahrschüler bei der Fahrgut Fahrschule die Reize zum Führerschein antreten.

Zug, Januar 2022, Irgendwann ist es so weit und man möchte einen weiteren Schritt Richtung Unabhängigkeit machen und Fahren lernen. Egal in welchem Alter, es ist immer aufregend, das erste Mal am Steuer eines Autos zu sitzen. Umso wichtiger ist es dann, einen guten Fahrlehrer zu haben, der einem die Angst und Nervosität nimmt und gut auf die Fahrstunden vorbereitet.

Die Fahrgut GmbH bietet den Fahrschülern und Fahrschülerinnen ein Programm an, das auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen perfekt zugeschnitten ist.

Egal ob man gerade erst den Führerschein macht, die eigene Praxiserfahrungen auffrischen möchte oder sich mit den schweizerischen Verkehrsvorschriften zwecks Schweizer Zulassung vertraut machen möchte – die Fahrgut GmbH kann mit all diesen Belangen mit Kompetenz und Erfahrung zur Seite stehen.

Von der Theorie bis zur Praxis

Von den Erste-Hilfe-Kursen über die Theoriestunden bis hin zu den Fahrstunden wird innerhalb der Leistungen der Fahrschule alles abgedeckt, was der Fahrschüler braucht, um allen Anforderungen für eine erfolgreiche Fahrprüfung gerecht werden zu können.

Als Fahrschulauto hat sich der Inhaber für den Mini Cooper entschieden. Hierbei handelt es sich um ein zuverlässiges Fahrzeug, dass sich durch die übersichtliche Bedienung und komfortablen Funktionen sehr gut als Fahrschulauto eignet.

Zudem gibt es das Modell in der Flotte mittlerweile sowohl mit Schalt- als auch mit Automatikgetriebe. Damit steht dem Führerschein nichts mehr im Wege.

Adresse: Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug