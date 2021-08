Oehler Web

Fitnesscenter Luzern 24 Stunden das ganze Jahr trainieren

FitDich ist dein Fitnesscenter in Luzern, in dem du 24 Stunden an jedem Tag im Jahr trainieren kannst. Das Ganze erhältst du zu einem fantastischen Preis von 365 Fr. pro Jahr. Hört sich einfach an, ist es auch bei uns erwarten dich die modernsten Kraft- und Cardiomaschinen die aktuell am Markt vorhanden sind. Du fragst dich sicher, wie wir diesen fantastischen und unglaublichen Preis anbieten können.

Horw, Luzern: Die Erklärung ist einfach, wir sind das erste personalfreie Fitnessstudio in Luzern. Dies bedeutet, dass wir niedrige Personalkosten haben, da wir nicht jederzeit vor Ort sind. Keine Angst unsere Geräte sind immer top gewartet und werden mehrmals täglich einer Sichtprüfung unterzogen. Solltest du eine Einführung in unsere Geräte wünschen, dann erhältst du auf Wunsch eine Einführungslektion, die jedoch separat bezahlt werden muss.

Fitnesscenter Luzern - es muss kein Jahresabo sein

Solltest du dich nicht sofort auf ein Jahresabo einlassen wollen, dann bieten wir dir auch eine andere Möglichkeit an. Denn wir geben dir gerne die Möglichkeit unseren Fitnesscenter Luzern in drei Monaten für günstige 111 Fr. auf Herz und Nieren zu testen. Danach kannst du dich entscheiden, ob du weiterhin bei uns bleiben möchtest oder wir dir schweren Herzens Ciao sagen.

Auch bei dem Abo über drei Monate, erhältst du alle Vorzüge, die wir auch unseren Jahresabo Mitgliedern anbieten. Dazu gehört, dass wir 365 Tage im Jahr unser Fitnesscenter 24 Stunden am Tag für dich geöffnet haben. Du kannst täglich vorbeikommen und im Preis inbegriffen ist eine abschliessbare Garderobe und die Nutzung unserer Duschanlagen.

Fitnesscenter 24 Stunden einchecken, wie funktioniert das?

Mit dem Abschluss eines Vertrags mit uns, erhältst du Zugriff auf unsere App für das Fitnesscenter Luzern. Mit dieser App kannst du dich bequem einchecken und alles, was du dafür benötigst, ist dein Smartphone. Dieses solltest du natürlich zu deinem geplanten Training mitbringen, um im Fitnesscenter 24 Stunden am Tag einchecken zu können.

Adresse: FD Fitness GmbH Kantonsstrasse 154 CH-6048 Horw