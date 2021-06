Novakid

Novakid wird zu Europas Nummer 1 Online-ESL-Plattform für Kinder ernannt

San Francisco (ots/PRNewswire)

Novakid Inc., eine aufstrebende EdTech-Marke, die das Erlernen von Englisch als Zweitsprache für Kinder im Alter von 4-12 Jahren neu erfindet, wurde in der Studie (https://json.tv/en/ict_telecom_analytics_view/english-language-learning-market-2021-esl-for-kids-online-schools-and-trends) des Forschungsunternehmens J'son & Partners als Nummer 1 unter den Online-ESL-Plattformen für Kinder eingestuft, die den europäischen Markt bedienen.

Die Studie wurde im Zeitraum von März bis Juni 2021 durchgeführt und schätzt den gesamten globalen Markt für Online-ESL-Lernen auf 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021, das Segment für Kinder aller Altersgruppen auf 3 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2021 wird der Markt für das Erlernen der englischen Sprache (traditionelles Offline- und Online-Lernen) einen Rekord von 1,7 Milliarden Lernenden erreichen. Die größten ESL-Märkte in Europa sind Deutschland, Frankreich und Russland, wohingegen Russland, die Türkei und die Ukraine den kleinsten Anteil an Englischsprechern haben (12-16 %).

Novakid belegte den 1. Platz in Europa in Bezug auf die Anzahl der aktiven Schüler, die Zufriedenheit der Schüler, das Ausbildungsniveau der Lehrer und die Erfahrung der Lehrer.

"Die Popularität des Online-ESL-Trainings für Kinder hat seit Beginn der Pandemie deutlich zugenommen", sagt Maxim Azarov, Gründer und CEO von Novakid und fügt hinzu: "Sie wächst immer noch und wird weiter exponentiell wachsen. Wir glauben, dass dies eine Folge der breiteren Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Online-Englisch-Lernplattformen, der Ausweitung der Karrieremöglichkeiten für diejenigen, die die englische Sprache gut beherrschen, die mit fast 20 Prozent der Weltbevölkerung eine moderne Lingua franca ist, und einer Zunahme der Fernarbeit ist. Wie die linguistische Forschung zeigt, muss man schon im Kindesalter mit dem Erlernen einer Sprache beginnen, um ein hohes Niveau an Sprachgewandtheit zu erreichen. Wir von Novakid glauben, dass eine Welt, in der Kinder in der Lage sind, eine gemeinsame Sprache zu benutzen, um zu kommunizieren und Ideen auszutauschen, zu mehr Frieden und mehr Wohlstand für alle führen wird."

Informationen zu Novakid

Novakid ist eine Online-ESL-Lern-IT-Plattform, die Einzelunterricht mit muttersprachlichen zertifizierten Lehrern für Kinder im Alter von 4-12 Jahren mit KI-gestützter Datenextraktion und -analyse anbietet. Das Unternehmen wurde in den USA gegründet und hat Studenten in über 40 Ländern, wobei der Schwerpunkt auf Europa und MENA liegt, mit einem großen Kundenstamm in Polen, Spanien, Italien, Deutschland, der Türkei und Russland. https://www.novakidschool.com

Informationen zu J'son & Partners

J'son & Partners ist ein Investment- und Strategieberatungs- und Forschungsunternehmen für Technologiemärkte (Hi Tech / ICT / IT / Digital). Es verfügt über ein breites Netzwerk von Partnern und über 20 Jahre Erfahrung im Technologie- und Digitalmarkt. https://json.tv

