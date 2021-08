Oehler Web

Raytronics Ihr Spezialist für Schrumpfschläuche und Formteile

Seit mehr als 20 Jahren sind wir von der Raytronics AG der Spezialist, wenn es um Schrumpfschläuche und Formteile geht. Dabei ist die hohe Qualität unserer Produkte der Schlüssel für die Zufriedenheit unserer Kunden. Hier stellen wir hohe Ansprüche, sodass wir nur die besten Lösungen an unsere Kunden weitergeben. Unsere Kunden vertrauen daher unserer Produktauswahl und den fachlichen Empfehlungen, die wir an Sie weitergeben.

Hünenberg, Schweiz: Dabei ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl mit Lieferanten und Kunden die Basis dafür, dass alle Beteiligten ihren Profit aus der Arbeit ziehen können. Dies zeigt sich darin, dass viele unserer Kunden bereits seit vielen Jahren mit uns zusammenarbeiten und unsere klare und faire Linie als gut empfinden. Denn zu jeder Zeit behandeln wir unsere Kunden und Lieferanten so, wie wir selbst behandelt werden möchten.

Schrumpfschläuche mit und ohne Kleber von Raytronics

Wir bieten eine umfangreiche Palette an Schrumpfschläuche an. Viele Varianten mit und ohne Kleber sorgen dafür, dass wir für fast alle Einsatzmöglichkeiten die passenden Schrumpfschläuche Ihnen anbieten können. Dabei können Sie zwischen unterschiedlichen Materialien wählen, sie können wählen bei welcher Temperatur ein Schrumpfschlauch eingesetzt werden kann und selbstverständlich, welches Schrumpfverhältnis die von Ihnen benötigten Schrumpfschläuche haben sollen.

Sollten Sie besondere Anforderungen an Ihre Schrumpfschläuche haben, dann sprechen Sie uns an. Wir finden fast immer eine Lösung, da wir mit den Herstellern in direktem Kontakt stehen und Ihnen damit auch spezielle Lösungen anbieten können.

Formteile, was ist das?

Formteile werden genauso wie Schrumpfschläuche im Bereich der Isolation eingesetzt. Aus diesem Grund werden sie auch Schrumpfformteile genannt. Auch die Schrumpfformteile gibt es in unzähligen verschiedenen Grössen und Formen. So werden sie dazu genutzt, um die Enden von Kabeln zu schützen, oder das Verbindungsstück zwischen Kabel und Stecker zu isolieren.

Dabei sind die unterschiedlichsten Formen möglich, und die Varianten sind fast grenzenlos. Auch hier können wir Ihnen Formteile speziell nach Ihren Wünschen anfertigen lassen. Sprechen Sie uns an wir helfen Ihnen gerne weiter.

Adresse: Raytronics AG Bösch 37 6331 Hünenberg