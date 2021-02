Cision Portugal SA

Alfasigma erwirbt die Rechte an Lumeblue(TM) (Methylenblau MMX) für den EU-Vertrieb und konsolidiert damit sein Gastro-Intestinal-Portfolio

Bologna, Italien (ots/PRNewswire)

Cosmo Pharmaceuticals erhält eine Vorauszahlung von EUR 4 Mio. an Alfasigma plus zweistellige Tantiemen

Lumeblue(TM) wurde kürzlich von der EMA für die Erkennung von Läsionen während der Koloskopie zugelassen

Alfasigma wird Lumeblue(TM) in der EU, der Schweiz, UK, den Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums, Russland und Mexiko vertreiben

Alfasigma Spa hat eine Lizenzvereinbarung zum Vertrieb von Lumeblue(TM) in der EU (plus Schweiz, Großbritannien, Länder des Europäischen Wirtschaftsraums, Russland und Mexiko) mit Cosmo Pharmaceuticals abgeschlossen. Lumeblue(TM) wurde kürzlich von der EMA für die Erkennung von Läsionen während der Koloskopie zugelassen.

Alfasigma, ein privates Unternehmen, gehört zu den Top 5 der Pharmaunternehmen in Italien und ist weltweit mit mehr als 3000 Mitarbeitern, 16 direkten Niederlassungen und einer Präsenz, direkt oder über Distributoren, in mehr als 80 Ländern vertreten. Die Wachstumsstrategie von Alfasigma basiert auf einem starken Fokus auf Forschung & Entwicklung (intern entwickelte Moleküle machen mehr als 50 % des weltweiten Umsatzes aus), der Akquisition anderer Unternehmen und Vermögenswerte sowie der Lizenzierung innovativer pharmazeutischer Produkte wie Lumeblue(TM). Alfasigma hat einen starken Fokus auf Magen-Darm-Erkrankungen, sowohl mit verschreibungspflichtigen als auch mit freiverkäuflichen Medikamenten.

Cosmo Pharmaceuticals ist ein Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten zur Behandlung ausgewählter Magen-Darm-Erkrankungen und zur Verbesserung von Qualitätsmaßnahmen in der Endoskopie durch Unterstützung bei der Erkennung von Dickdarmläsionen konzentriert. Cosmo, das auch medizinische Geräte für die Endoskopie entwickelt, wurde 1997 in Italien gegründet und ist in der Schweiz an der Züricher Börse notiert.

Pier Vincenzo Colli, CEO von Alfasigma, erklärt: "Diese Vereinbarung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, Alfasigma als internationales Spezialitätenunternehmen mit starkem Fokus auf Magen-Darm-Erkrankungen zu etablieren. Mit der Ergänzung von Lumeblue(TM) zu Alfasigmas starkem GI-Portfolio werden wir in der Lage sein, unsere Kunden besser zu unterstützen, um die Diagnose zu verbessern und das Leben von Patienten zu retten."

Cosmo erhält von Alfasigma eine Vorauszahlung in Höhe von 4 Mio. Euro sowie Tantiemen im zweistelligen Bereich und kommerzielle Meilensteine. Cosmo wird der exklusive Lieferant von Lumeblue(TM) sein.

Alessandro Della Chà, CEO von Cosmo, sagte: "Wir fühlen uns geehrt, Lumeblue(TM) an Alfasigma zu lizenzieren, ein hoch angesehenes Unternehmen mit einer langen Erfolgsgeschichte in der Entwicklung und Vermarktung von GI-Medikamenten. Der einzigartige Fokus von Alfasigma im GI-Bereich von der Behandlung von Darmerkrankungen bis hin zur Vorbereitung auf die Koloskopie macht Alfasigma zum perfekten Partner, um den großen europäischen Koloskopiemarkt mit Lumeblue(TM) anzugehen."

Pier Vincenzo Colli fügt abschließend hinzu: "In dieser schwierigen Zeit, bedingt durch die weltweite Pandemie, bestätigt Alfasigma seine Unterstützung für die Betreiber im Gesundheitswesen. Unser Ziel ist es, ihre Arbeit und die Lebensqualität von Millionen von Patienten zu verbessern, die unsere Medikamente auf der ganzen Welt nutzen."

Informationen zu Alfasigma

Alfasigma ist ein in Italien ansässiges, multinationales Pharmaunternehmen, das über Distributoren und Tochtergesellschaften in über 90 Ländern vertreten ist. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.000 Mitarbeiter, verfügt über eigene Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und mehrere Produktionsstätten. Alfasigma ist bekannt für den starken Fokus auf Gastroenterologie und Vaskulär.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebsite https://www.alfasigma.com

