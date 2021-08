Oehler Web

Autoankauf mit sofortiger Barzahlung bei Abholung

Die Firma Wyss Autokauf hat sich vor mehr als 25 Jahren auf den Autoankauf und Autoexport spezialisiert. Dabei steht für die Firma Wyss eine unkomplizierte Abwicklung, sowie schnelle Abholung und sofortige Zahlung im Vordergrund. Dabei steht nicht nur 100-prozentige Zuverlässigkeit im Vordergrund, sondern auch eine faire Bezahlung für Ihr Fahrzeug.

Geuensee, Schweiz: Der Autoankauf mit Wyss ist deshalb so lukrativ für Sie, weil hinter der Firma ein grosses Netzwerk an Abnehmern steht, die auf Ihr Gebrauchtfahrzeug warten. Dadurch ist es möglich besonders attraktive Preise anzubieten und somit der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Welche Fahrzeuge benötigt Autoankauf Wyss?

Die Firma Wyss ist an fast allen Fahrzeugen und Fahrzeugarten interessiert. Dabei ist es gleichgültig, ob Ihr Fahrzeug einen Unfallschaden oder andere Mängel hat, wir bewerten jedes Fahrzeug individuell und machen Ihnen dann einen fairen Preis. Auch wenn ihr Fahrzeug viele Jahre und Kilometer bereits hinter sich hat, kann der Autoankauf Wyss Ihnen ein Angebot machen, da ein grosses Netzwerk an Abnehmern auf die unterschiedlichsten Fahrzeuge wartet.

Häufig werden diese Fahrzeuge dann exportiert und tun ihren Dienst noch jahrelang in anderen Ländern. Eine weitere Verwendungsmöglichkeit Ihres Altfahrzeuges kann sein, dass es zur Ersatzteilgewinnung verwendet wird. Denn auch, wenn Ihr Fahrzeug einen Totalschaden hat, können daran noch Teile sein, die problemlos wiederverwendet werden können.

So funktioniert der Autoankauf mit Wyss

Auf der Webseite finden Sie ein Formular, dass Sie so vollständig wie möglich ausfüllen. Dort können Sie auch Ihre Preisvorstellung angeben und so der Firma mitteilen, welchen Preisrahmen sie erwarten. Ein Mitarbeiter der Firma wird sich dann bei Ihnen melden und ein unverbindliches Angebot zum Autoankauf machen. Dies geschieht meist noch am selben Tag, sofern dies ein Arbeitstag ist.

Selbstverständlich können Sie dort auch angeben, wann Sie von Autoankauf Wyss kontaktiert werden möchten. Das Ganze ist für Sie kostenlos und ohne Verpflichtung. Nachdem das Angebot von Autoankauf Wyss bei Ihnen eingegangen ist, können Sie entscheiden, ob Sie das Angebot annehmen oder nicht.

Adresse: Wyss Autokauf Kantonsstrasse 7 6232 Geuensee