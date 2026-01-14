Euro Airport Basel-Mulhouse-Freiburg

Einladung zur Neujahrsmedienkonferenz

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Gerne laden wir Sie zu unserer Neujahrsmedienkonferenz ein, die am Dienstag, 27. Januar 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr stattfindet. Flughafendirektor Tobias Markert und der stellvertretende Direktor Renaud Paubelle werden den Jahresrückblick 2025 und den Ausblick auf 2026 präsentieren.

Die Konferenz findet im Salon des Aviateurs (Flughafenterminal, 4. Stock), zugänglich von französischer und Schweizer Seite, statt.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 20. Januar 2026, per E-Mail an: media@euroairport.com.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Kommunikation und Public Affairs

EuroAirport

Kontakt

E-Mail: media@euroairport.com

Flughafen Basel-Mulhouse | Postfach | CH-4030 Basel Aéroport Bâle-Mulhouse | BP 60120 | F-68304 Saint-Louis Cedex