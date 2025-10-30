PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Neue Öffnungszeiten des Landesarchivs

Vaduz (ots)

Das Amt für Kultur passt die Öffnungszeiten des Landesarchivs an. Damit reagiert das Amt für Kultur auf die zusätzlichen Aufgaben innerhalb des Landesarchivs. Ab dem 03. November 2025 ist das Landesarchiv zu folgenden Zeiten geöffnet:

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen

Dienstag: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 Uhr

Mittwoch: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-18:00 Uhr

Donnerstag: 8:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 Uhr

Freitag: 8:00-12:00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Telefonische Erreichbarkeit:

Montag bis Freitag 08:00-12:00 Uhr und 13:30-17:00 Uhr

Das Amt für Kultur dankt allen Benutzerinnen und Benutzern für ihr Verständnis und freut sich, sie auch künftig im Landesarchiv begrüssen zu dürfen.

Weitere Informationen:

Bei Fragen oder für Terminvereinbarungen steht das Team des Landesarchivs unter landesarchiv@llv.li oder +423 2366343 gerne zur Verfügung.

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Umwelt und Kultur
Thomas Bischof, Generalsekretär
T +423 236 60 39
thomas.bischof@regierung.li

