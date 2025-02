Fürstentum Liechtenstein

Ministerpräsident von Baden-Württemberg zu Besuch in Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am Freitag, 28. Februar 2025, empfing Regierungschef Daniel Risch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, sowie Staatssekretär Florian Hassler mit ihren Delegationen zum Arbeitsgespräch im Regierungsgebäude in Vaduz. Neben den Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik wurde auch das Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz - insbesondere im Bereich der Verwaltung - besprochen. "Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Liechtenstein können als sehr gut bezeichnet werden, was sich in den zahlreichen Kontakten und dem regelmässigen Austausch unserer Ministerien - insbesondere der Aussen-, Wirtschafts- und Finanzministerien - widerspiegelt. Der heutige Besuch des langjährigen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, sein Interesse an Liechtenstein und an der Vertiefung der Zusammenarbeit bestätigt die gute Arbeit der letzten Jahre", so Regierungschef Daniel Risch am Rande des Arbeitsgesprächs.

Im Anschluss an den Eintrag in das Buch für Ehrengäste fand ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Regierungschef Risch und dem Ministerpräsidenten Kretschmann statt.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen der beiden Delegationen wurde der Ministerpräsident von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz zum Höflichkeitsbesuch empfangen. Anschliessend besichtigte Ministerpräsident Kretschmann die Liechtensteinische SchatzKammer in Vaduz. Sein Besuch wurde durch eine Besichtigung und Führung bei der Hilti AG in Schaan und verschiedenen Presseterminen abgerundet.