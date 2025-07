Findus Switzerland AG

Findus lässt's knuspern: Bahnhof wird zur Bühne für neues Geflügel-Sortiment

Wallisellen/Rorschach (ots)

Rechtzeitig zur Fussballeuropameisterschaft der Frauen macht Findus Lust auf knusprige Snacks: Mit einer holografischen Präsentation und einem begleitenden Foodtruck-Event bringt der Tiefkühlhersteller seine neuesten Geflügelprodukte direkt zu den Konsumentinnen und Konsumenten. Ein Erlebnis, das die Produktpräsentation auf ein neues Level hebt.

Erlebnis für alle Sinne

Findus verwandelt den öffentlichen Raum in eine Erlebniswelt, die Genuss und Innovation auf faszinierende Weise verbindet. Dafür wird ein sogenanntes "Hypergram" eingesetzt - eine innovative holografische 3D-Animation, die Produkte ohne Bildschirm visuell frei im Raum schweben lässt. "Mit dieser State-of-the-Art-Kommunikation schaffen wir ein aufmerksamkeitsstarkes Markenerlebnis im öffentlichen Raum - passend zur Frauenfussball-EM. Wir machen Lust auf modernes Snacking und zeigen, wie innovativ und genussvoll Tiefkühlprodukte heute sein können", sagt Judith Willert, Geschäftsführerin der Findus Switzerland AG.

Die Präsentation ist vom 20. bis 23. Juli am Zürcher Hauptbahnhof sowie am 26. Juli im Bahnhof Basel SBB zu sehen. Am 26. Juli begleitet der Findus Foodtruck, der aktuell durch die Schweiz tourt, die Aktion mit kostenlosen Verkostungen der neuen Geflügel-Produkte in Basel.

Drei neue Produkte erweitern die Range - inspiriert vom modernen Lifestyle

Mit den neuen Chicken Dippers, Chicken Nuggets und dem Crispy Chicken Burger trifft Findus den Nerv der Zeit: Snackification, Convenience und Food-Fusion prägen die moderne Esskultur. Ob als schneller Genuss zwischendurch, als Highlight im Burger oder als knuspriges Topping in Bowls und Wraps - die Produkte mit knuspriger Panade bieten flexible Einsatzmöglichkeiten für den Alltag. Ob unterwegs, im Büro, zu Hause oder beim gemeinsamen Public Viewing während der Frauen-EM: Die knusprigen Produkte bringen Vielfalt und Geschmack in jede Alltagssituation.

Weitere Informationen zum neuen Findus-Geflügel-Sortiment gibt es hier.