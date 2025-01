Globegarden Gmbh

Globegarden ist Great Place to Work® zertifiziert - herausragende Ergebnisse im Trust Index

Das führende Schweizer Kita-Netzwerk globegarden wurde offiziell als Great Place to Work® re-zertifiziert, nach einer erfolgreichen Zertifizierung 2021 sowie Auszeichnungen zu Best Large Workplace Switzerland 2022 (Platz 9) und Europe 2022 (Platz 46). Diese bedeutende Anerkennung basiert auf der umfassenden Befragung von über 1'000 Mitarbeitenden mit einer beeindruckenden Rücklaufquote von 82%. Das herausragende Ergebnis: Der Trust Index stieg von 72% auf 80%, ein klarer Beweis für die positive Unternehmenskultur und das starke Engagement des Teams.

Spitzenwerte in den fünf Great Place to Work® Dimensionen

Unsere Mitarbeitenden bewerten globegarden in den fünf zentralen Dimensionen überdurchschnittlich hoch:

Glaubwürdigkeit: 82%

Respekt: 76%

Fairness: 79%

Stolz: 79%

Teamgeist: 84%

Diese Werte belegen eindrucksvoll, dass bei globegarden ein starkes Vertrauen, Wertschätzung und Zusammenhalt herrschen. Besonders Teamgeist und Glaubwürdigkeit wurden als herausragend bewertet, was die enge Zusammenarbeit und das professionelle Miteinander innerhalb der Organisation widerspiegelt.

Vergleich mit den Best Workplaces

Ein Blick auf das Benchmarking zeigt, dass globegarden in mehreren Dimensionen auf Augenhöhe mit den Best Workplaces in der Schweiz liegt. Dies unterstreicht, dass sich unser kontinuierliches Engagement für eine positive Arbeitskultur auszahlt.

Die höchsten Werte aus der Mitarbeitendenbefragung

Besonders stolz sind wir darauf, dass folgende Aussagen von unseren Mitarbeitenden mit den höchsten Zustimmungswerten bewertet wurden:

97%: Die Mitarbeitenden werden unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung fair behandelt.

97%: Die Kinder lernen in unserer Einrichtung wichtige soziale Fähigkeiten.

96%: Die Interaktionen mit den Kindern sind immer wieder eine Bereicherung für mich.

95%: Die Kinder in unserer Einrichtung werden liebevoll betreut und gefördert.

95%: Die Mitarbeitenden werden unabhängig von Nationalität oder ethnischer Herkunft fair behandelt.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Respekt, Vielfalt und die pädagogische Qualität tief in unserer Unternehmenskultur verankert sind.

Was unsere Mitarbeitenden sagen

Die offenen Kommentare der Mitarbeitenden verdeutlichen, dass globegarden nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern eine Gemeinschaft ist:

"Das Team macht diese Kita zu einem besonderen Ort. Mehr als nur Kollegen, wir sind Freunde, auf die man sich verlassen kann."

"Es gibt eine Kultur der Wertschätzung - ich fühle mich ernst genommen und geschätzt."

"Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam leisten!"

"Ich fühle mich bei globegarden willkommen, auch wenn ich nicht aus der Schweiz komme oder kein Schweizerdeutsch spreche."

Ein starkes Signal für Eltern, Behörden, Unternehmen und Partner

Die Great Place to Work®-Zertifizierung ist nicht nur eine Auszeichnung für globegarden als Arbeitgeber, sondern auch ein wichtiges Signal für Eltern, Behörden und Partner. Sie zeigt, dass unsere Kitas von einem motivierten, engagierten und professionellen Team getragen werden. Eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit bedeutet auch eine hohe Qualität in der Betreuung der Kinder - und genau das ist unser Ziel.

Gemeinsam in die Zukunft

Diese Auszeichnung bestätigt unsere Werte und unseren kontinuierlichen Einsatz für eine wertschätzende, inklusive und professionelle Arbeitsumgebung. Sie ist Ansporn, weiter in unsere Teams zu investieren, sie zu fördern und gemeinsam eine Zukunft zu gestalten, in der Kinder und Mitarbeitende ihr volles Potenzial entfalten können. Wir danken allen Mitarbeitenden für ihr Engagement, ihre Leidenschaft und ihren täglichen Einsatz - sie machen globegarden zu einem Great Place to Work!

Über globegarden

globegarden ist das führende Kita-Netzwerk in der Schweiz mit über 80 Standorten. Unser Ziel ist es, eine liebevolle, professionelle und inspirierende Umgebung für Kinder und Mitarbeitende zu schaffen.

Weitere Informationen unter: www.globegarden.ch oder kontaktieren Sie uns unter presse@globegarden.ch