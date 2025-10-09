Ampack AG

Ampack bringt nicht brennbares Sortiment auf den Markt

Weltneuheit: Erste nicht brennbare Dampfbremse ergänzt das System

Brandschutz gehört zu den zentralen Herausforderungen im modernen Bauwesen. Herkömmliche Baufolien der Euroklassen B oder E liefern im Brandfall brennbares Material und setzen toxischen Rauch frei. Die Folgen sind fatal: Lebensgefahr für Menschen, Verzögerungen bei der Rettung und der Brandbekämpfung sowie immense Sachschäden.

Ampack geht neue Wege und führt ab sofort ein komplettes nicht brennbares Sortiment, bestehend aus Dach- und Fassadenbahnen, Klebebändern und als Weltneuheit die erste nicht brennbare, echte Dampfbremse!

Sicherheit mit System

Die neuen Ampack-Produkte erreichen die Klassifizierung Euroklasse A2-s1,d0 (Schweiz: RF 1 nach VKF) und tragen nicht zur Brandlast bei. Damit setzen sie einen neuen Standard für Hochhäuser, Sonderbauten (z. B. Krankenhäuser, Konzerthallen usw.) sowie für hinterlüftete Fassaden.

«Mit den nicht brennbaren Produkten von Ampack schützten Sie Menschen sowie Gebäude – und denken dabei auch an die Zukunft. So wird Brandschutz zur Routine statt zum Risiko. Gleichzeitig können Sie sicher planen und sich langfristig auf die Produkte verlassen.», erklärt Christian Diethelm, Produktmanager bei Ampack.

Die Produkte im Überblick

Ampatex® A primo plus (Weltneuheit): Unsere Hochleistungsbahn ist die erste nicht brennbare, echte Dampfbremse mit sd-Wert 50 m. Diese Membrane vereint bauphysikalischen Feuchteschutz, Wärme- und Strahlungsreflexion mit verbessertem Brandschutz.

Ampatop® A silver plus: Die Dach- und Fassadenbahn ist ihr Schutzschild, Komfortverstärker und Energiemanager. Die reflektierende, diffusionsoffene Bahn mit der Möglichkeit zur Elektrosmogabschirmung ist die ideale Lösung für hinterlüftete Fassaden und den Einsatz unter PV-Anlagen.

Ampatop® A black: Reasilieren Sie stilvolle, offene Fassaden mit bestmöglichem Brandverhalten. Die mattschwarze, diffusionsoffene Dach-* und Fassadenbahn ist die ideale Lösung für hinterlüftete Aufbauten und Gebäude mit Energiegewinnungssystemen.

Ampacoll® A Tape silver & Ampacoll® A Tape black: Systemgerechte Klebebänder für optimale und dauerhaft dichte Anschlüsse und Flächenverklebungen, in Silber und Schwarz für harmonische Integration.

Die Vorteile kurz und knapp im Überblick

Kein Beitrag zur Brandentstehung und -ausbreitung

Minimale Rauchentwicklung, kein Abtropfen

Keine unkontrollierte Ausbreitung in Wänden und in weitere Stockwerke

Erhöhte Evakuierungszeit

Mit dieser Innovation bietet Ampack nicht nur technische Lösungen, sondern auch Planungssicherheit für Architekten, Bauherren und Verarbeiter. Gleichzeitig setzt das Unternehmen ein klares Signal für mehr Sicherheit im Bauwesen: Gebäude, die Menschen schützen und neue Standards im Brandschutz definieren.

*In Deutschland nicht als Dachbahn einsetzbar

Freundliche Grüsse

Shadia Savoldelli Leiterin Marketing Eidg. dipl. Marketingleiterin T +41 71 858 38 29 E s.savoldelli@ampack.ch

Ampack AG Seebleichestrasse 50 CH-9404 Rorschacherberg T +41 71 858 38 00 E ampack@ampack.ch ampack.biz

