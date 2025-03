Swissmechanic Schweiz

Erich Sannemann wird neuer Direktor von Swissmechanic

Medienmitteilung

Weinfelden, 5. März 2025

Der erfahrene Betriebs- und Produktionsingenieur ETH übernimmt die operative Führung von Swissmechanic.

Seit Ende November 2024 leitet Erich Sannemann die Geschäftsstelle von Swissmechanic ad interim. Die Verbandsleitung hat nun sein Mandat ausgeweitet: Erich Sannemann wird neuer Direktor des KMU-MEM-Verbandes.

Erich Sannemann hat einem Master in Betriebs- und Produktionsingenieurwesen der ETH Zürich und bringt umfassende und praxisnahe Kenntnisse der MEM-Branche mit.

Seine Karriere, geprägt durch Positionen in Operations und Supply Chain bis hin zu C-Level sowie Geschäftsleitung und Verwaltungsrat in namhaften Unternehmen der Schweizer Industrie, umfasst vielseitige Transformationsprojekte. Erich Sannemann hat sich in der Entwicklung von Excellence- und Führungssystemen sowie in Leadership und Change Management bewährt. Seine Lehrtätigkeit an Fachhochschulen unterstreicht seine Expertise in der Verbindung von Innovation und operativer Spitzenleistung.

Swissmechanic freut sich, gemeinsam mit Erich Sannemann die zahlreichen künftigen Herausforderungen der MEM-Branche mit Elan und Expertise anzugehen.

Medienkontakte

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen zur Verfügung:

Nicola Roberto Tettamanti, Präsident Swissmechanic, nicola.tettamanti@tecnopinz.com, +41 91 946 40 70

Erich Sannemann, Direktor Swissmechanic, e.sannemann@swissmechanic.ch, +41 79 661 44 78

SWISSMECHANIC ist der agile Verband der KMU-MEM-Industrie. Die mehr als 1400 angeschlossenen Betriebe beschäftigen über 70’000 Mitarbeitende, davon 6000 Lernende, und generieren ein jährliches Umsatzvolumen von rund 15 Milliarden Schweizer Franken. Der Verband ist in 13 regionale Sektionen, ein nationales Dienstleistungszentrum, die überregionale Fachorganisation Forum Blech und die assoziierte Organisation Groupement suisse de l’Industrie des Machines (GIM) gegliedert.