Verlegen Sie in Minuten statt Stunden - Ampack revolutioniert die Dachbahnverlegung

Fachkräftemangel, unstabile Witterungsverhältnisse und hohe Anforderungen an die Qualität fordern neue Lösungsansätze. Wer mit absoluter Prozesssicherheit sowie unabhängig von Wetter und Mitarbeiterrekrutierung arbeiten möchte, kommt an der neuesten Innovation von Ampack nicht vorbei. Mit der Ampatop® Protecta 3D-Vorkonfektion wird die Verlegung von Dachbahnen und deren Verklebungen neu gedacht: schnell, präzise und komplett ohne Verschnitt. Was bisher Stunden dauerte, ist jetzt in wenigen Minuten erledigt.

Die Grundlage dafür bildet die bewährte Dachbahn Ampatop® Protecta, die seit Jahren erfolgreich in der Baupraxis eingesetzt wird. Neu ist die massgeschneiderte 3D-Vorkonfektionierung gemäss Montageplänen: Jedes Bauteil, jede Gaube und jeder Ausschnitt wird millimetergenau vorkonfektioniert und kommt montagefertig auf die Baustelle. Das reduziert nicht nur die Verlegezeit drastisch, sondern sorgt auch für höchste Qualität und sofortige Regendichtheit.

«Mit der 3D-Vorkonfektion von verklebten Dachbahnen schaffen wir für Verarbeiter und Planer einen echten Mehrwert», erklärt Gianni Horber, Vertriebsleiter bei Ampack. «Die Planung wird einfacher, die Ausführung sicherer, und das Material effizienter eingesetzt – ganz ohne Abfall auf der Baustelle und innert Minuten statt Stunden verlegt.»

Die Vorteile kurz und knapp im Überblick:

> Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplänen

> Exakte Zuschnitte für passgenaue Verlegung

> Kein Abfall auf der Baustelle

> 3D-Elemente (z. B. Gauben) inkl. der richtigen Verklebung: kontrolliert und technisch bewährt

> Hohe Zeitersparnis gegenüber herkömmlicher Verlegung

> Dach sofort regendicht

Mit der Ampatop® Protecta 3D-Vorkonfektion bringt Ampack nicht nur eine technische Innovation auf den Markt – sondern auch eine neue Denkweise in die Branche: Weg von der herkömmlichen Verlegung einzelner Dachbahnrollen, hin zu industriell vorgefertigter Präzision.

