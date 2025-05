Flytxt

Flytxt kündigt strategische KI-Kooperationen in Schlüsselmärkten an, um Co-Innovation und Wertschöpfung voranzutreiben

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire)

Flytxt, ein Pionier im Bereich der agentenbasierten KI-Lösungen für Abonnementunternehmen, kündigte heute eine wichtige Initiative zur Ausweitung seiner Marktpräsenz durch eine Reihe strategischer Go-to-Market-Partnerschaften an, die auf der Veranstaltung SynergyX Partnership Day am 28. April 2025 in Dubai vorgestellt wurden. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, Innovationen in Branchen wie Telekommunikation, BFSI, Einzelhandel, Behörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen zu beschleunigen, indem die KI von Flytxt in neue Anwendungsfälle und Lösungen eingebettet wird, die auf bestimmte Märkte zugeschnitten sind.

Diese Ankündigung markiert den offiziellen Start neuer Partnerschaften in Europa, dem Nahen Osten und Australien mit Organisationen, welche die Einführung der KI von von Flytxt im öffentlichen und privaten Sektor vorantreiben werden. Die Kooperationen sind auf gegenseitige Wertschöpfung ausgerichtet: Flytxt bringt die KI-Technologie ein, während die Partner domänenspezifische Anwendungsfälle entwickeln und die Markteinführung vorantreiben.

„Diese Partnerschaften sind mehr als nur eine Markterweiterung – sie sind ein gemeinsamer Schritt zur Neudefinition des Potenzials unserer KI über alle Branchen hinweg", sagte Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt. „Gemeinsam mit visionären Partnern bringen wir die Agenten-KI an die Spitze und verwandeln Daten in autonome Entscheidungen und Handlungen im großen Maßstab, wodurch neue Möglichkeiten erschlossen und die Wertschöpfung beschleunigt werden."

Unterstützt durch ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung im Bereich Deep AI

Die KI von Flytxt ist darauf ausgelegt, ständig zu trainieren und ihre Leistung in verschiedenen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Flytxt AI ist das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Forschung unter der Federführung von IIT Delhi (Indien) und TNO (Niederlande). Was die KI von Flytxt wirklich unverwechselbar macht, ist ihr massives Training auf Billionen von realen Datenpunkten über Märkte und Anwendungsfälle hinweg. Das Herzstück ist die proprietäre Federated Learning Engine von Flytxt, die dieses kontinuierliche Lernen aus lokalisierten Datensätzen ermöglicht und gleichzeitig strengen Datenschutz und Compliance sicherstellt. Diese Architektur ermöglicht es der KI, kontinuierlich überragende kontextbezogene Intelligenz und präzise Ergebnisse für alle Anwendungsfälle zu liefern.

„Unsere KI ist nicht nur darauf ausgelegt, zu analysieren, sondern auch zu denken, zu entscheiden und zu handeln", fügte Dr. Vinod hinzu. „Der wahre Maßstab für den Erfolg ist, wie viele wichtige Entscheidungen und hochwertige Anwendungsfälle in kürzester Zeit getroffen werden können. Diese Partnerschaften sind der perfekte Katalysator für skalierbare Innovationen."

Strategische regionale Partnerschaften

Europa : Die Profile as a Service GmbH (PaaS) bettet die KI- und CVM-Lösungen von Flytxt in ihre „Reach-Me"-Produktlinie ein. In Partnerschaft mit Aduna und der Deutschen Telekom zielt PaaS darauf ab, bis zu drei Milliarden Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen. Es erstellt ein einzigartiges Profil für Verbraucherinnen und Verbraucher über alle Kanäle, Unternehmen und Standorte hinweg – und gibt diesen die volle Kontrolle über ihre persönlichen Daten und ermöglicht ein zu 100 % DSGVO-konformes Ökosystem für sicheres, sinnvolles Engagement.

: Die Profile as a Service GmbH (PaaS) bettet die KI- und CVM-Lösungen von Flytxt in ihre „Reach-Me"-Produktlinie ein. In Partnerschaft mit Aduna und der Deutschen Telekom zielt PaaS darauf ab, bis zu drei Milliarden Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen. Es erstellt ein einzigartiges Profil für Verbraucherinnen und Verbraucher über alle Kanäle, Unternehmen und Standorte hinweg – und gibt diesen die volle Kontrolle über ihre persönlichen Daten und ermöglicht ein zu 100 % DSGVO-konformes Ökosystem für sicheres, sinnvolles Engagement. Naher Osten : Gulf Investment and Development LLC , im Besitz von HH. Al Sayyid Badar Taimur Al Said wird Lösungen für die digitale Transformation entwickeln, die Flytxt AI für den öffentlichen Sektor Omans nutzen, und KI-Lösungen für den BFSI-Bereich anbieten. D8Hub und Octans Digital wird Flytxt AI in seine Technologie- und CX-Transformationslösungen für mehrere vertikale Branchen integrieren.

: , im Besitz von HH. Al Sayyid Badar Taimur Al Said wird Lösungen für die digitale Transformation entwickeln, die Flytxt AI für den öffentlichen Sektor Omans nutzen, und KI-Lösungen für den BFSI-Bereich anbieten. und wird Flytxt AI in seine Technologie- und CX-Transformationslösungen für mehrere vertikale Branchen integrieren. Australien: ePrimus unter der Leitung von Dr. Ravi Bhatia (ehemaliger CEO von Primus Telecom) wird gemeinsam mit Flytxt KI-Anwendungen für die australischen Branchen Telekommunikation, Banken und Finanzen, Versicherungen und Versorgungsunternehmen entwickeln.

Diese strategischen Allianzen sind ein bedeutender Schritt in der Mission von Flytxt, die Wirkung von KI in der realen Welt zu skalieren und so eine schnellere Einführung, eine breitere Anwendung in der Industrie und einen nachhaltigen Geschäftswert durch gemeinsame Innovation zu ermöglichen.

Informationen zu Flytxt

Flytxt ist ein Pionier bei der Bereitstellung von massiv trainierten KI-Lösungen, die messbare Geschäftsergebnisse für Abonnementunternehmen erzielen. Seine KI wird von einer proprietären Federated Learning Engine angetrieben, die ein massives marktübergreifendes Training ermöglicht und gleichzeitig Datensicherheit und Compliance gewährleistet. Flytxt hat seinen Hauptsitz in Dubai und arbeitet mit über 80 Unternehmen in mehr als 50 Ländern zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flytxt.ai.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KpxMMYVg3kw

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2096851/Flytxt_Logo.jpg

