Fürstentum Liechtenstein

Mietbeiträge: Vereinfachte Antragstellung

Vaduz (ots)

Das Amt für Soziale Dienste unterstützt Personen bei Bedarf mit wirtschaftlicher und persönlicher Hilfe und ist zuständig für die Ausrichtung von Mietbeiträgen für Familien sowie die Prämienverbilligung. Anträge auf Ausrichtung von Mietbeiträgen können jederzeit eingereicht werden.

Beitrag zur Unterstützung finanzschwacher Haushalte

Die Mietbeträge sollen einen aktiven Beitrag zur Entlastung für Familien und Alleinerziehende mit geringem Haushaltseinkommen zur Deckung der Mietkosten leisten und so eine angemessene Wohnungsversorgung und eine tragbare Wohnkostenbelastung ermöglichen. Anspruchsberechtigt sind Familien und Alleinerziehende mit unterhaltsabhängigen Kindern, die in Miete wohnen, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz seit mindestens einem Jahr in Liechtenstein haben und deren Haushaltseinkommen die Höchstgrenzen nicht überschreiten. Die höchstzulässigen Einkommen und die maximalen Mietkosten sind im "Merkblatt Mietbeiträge" auf der Website www.llv.li zu finden.

Anträge können online gestellt werden

Bisher konnten die Anträge auf Mietbeiträge für Familien ausschliesslich in Papierform eingereicht werden. Zusätzlich waren von den Antragstellenden die Einkommens- und Vermögensverhältnisse bei der Steuerkasse der jeweiligen Wohngemeinde einzuholen. Ab sofort ist die Antragstellung vereinfacht und das Amt für Soziale Dienste holt die benötigten Steuerdaten direkt bei den Steuerkassen ein. Neu können auch die nötigen Unterlagen digital eingereicht werden. Eine Nachreichung per Post ist nach wie vor möglich. Das Onlineformular für die Anträge ist auf der Website https://www.llv.li/de/online-services/antrag-mietbeitraege-27838 unter dem Suchbegriff "Mietbeiträge" zu finden.

Hilfe bei der Antragsstellung

Die für die Mietbeiträge zuständigen Mitarbeiterinnen im Amt für Soziale Dienste unterstützen Antragstellende, die beim Ausfüllen des Onlineformulars Hilfe benötigen. Sie beraten und unterstützen sowohl telefonisch wie auch bei persönlichen Terminen in den Räumen des Amtes für Soziale Dienste im Postgebäude in Schaan. Anfragen und Anliegen nimmt das Amt für Soziale Dienste telefonisch (+423 236 72 55) oder per E-Mail (mietbeitraege.asd@llv.li) entgegen.