Medienmitteilung: Veränderung in der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung, 14. Januar 2026

Veränderung in der Geschäftsleitung der Nidwaldner Kantonalbank

Nicole Lüthy, Leiterin Corporate Center und Mitglied der Geschäftsleitung, verlässt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) per Ende Juni 2026. Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde umgehend eingeleitet.

Nach elf Jahren bei der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat sich Nicole Lüthy entschieden, die beruflichen Weichen neu zu stellen und die Bank per 30. Juni 2026 zu verlassen. Künftig wird sie sich hauptsächlich strategischen Aufgaben widmen und freut sich darauf, bestehende Mandate weiterzuführen sowie neue Herausforderungen zu übernehmen. Bereits heute ist sie Gemeindepräsidentin von Eschenbach (LU), Vizepräsidentin der Albert Koechlin Stiftung und im Stiftungsrat der Student Mentor Foundation Lucerne.

«Ich bin stolz, die positive Entwicklung der Nidwaldner Kantonalbank während der letzten elf Jahre aktiv mitgestaltet zu haben, sei es während zehn Jahren in der Leitung des Privatkundengeschäfts oder zuletzt beim Aufbau und der Leitung des Corporate Centers», sagt Nicole Lüthy. «Für die interessante und lehrreiche Zeit bei der NKB, für die angenehme und inspirierende Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden sowie für die wertschätzenden Begegnungen mit Kundinnen und Kunden und Partnern bedanke ich mich herzlich. Es war eine tolle Zeit mit viel ‹Mehr vom Leben›», betont Nicole Lüthy.

Der Bankrat sowie die Kollegen der Geschäftsleitung danken Nicole Lüthy im Namen aller Mitarbeitenden herzlich für ihren engagierten, zielstrebigen und erfolgreichen Einsatz. Die NKB bedauert ihren Abgang und wünscht ihr für die private und berufliche Zukunft bereits heute alles Gute und viel Erfolg. Der Bankrat und die Geschäftsleitung werden die Zeit und die Arbeit von Nicole Lüthy bei der NKB separat würdigen.

Der Prozess zur Nachfolgeregelung wurde bereits in die Wege geleitet. Weitere Informationen erfolgen zu gegebener Zeit.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach