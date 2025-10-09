Nidwaldner Kantonalbank

Einladung – Empfang Alessandra Keller: Donnerstag, 30. Oktober 2025, 18.00 Uhr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

An der Mountainbike Heim-WM im Wallis Mitte September sicherte sich Alessandra Keller Gold im Short Track und Bronze im Cross-Country. Dieser grosse Erfolg soll nun gebührend gefeiert werden. Am Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 18.00 Uhr findet der offizielle Empfang für Alessandra Keller im Länderpark in Stans statt.

Organisiert wird der Anlass vom Alessandra Keller Fanclub. Als langjährige Sponsorin unterstützt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) den offiziellen Empfang ihrer Markenbotschafterin zusammen mit der Abteilung Sport des Kantons Nidwalden in organisatorischer und finanzieller Hinsicht. Die ganze Bevölkerung ist herzlich zum offiziellen Empfang von Alessandra Keller eingeladen, um gemeinsam auf die Nidwaldner Ausnahmesportlerin anzustossen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Ansprachen von Weltmeisterin Alessandra Keller sowie von Seiten des Kantons und der NKB. Im Anschluss steht Alessandra Keller gerne für Fotos und Autogramme zur Verfügung. Dazu offerieren die Organisatoren im Rahmen des Anlasses ein Apéro für alle Gäste.

Datum: Donnerstag, 30. Oktober 2025

Ort: Einkaufszentrum Länderpark, Stans

Zeit: 18.00 Uhr (offizieller Teil dauert rund 60 Minuten)

Auf Wunsch stehen Alessandra Keller, Mario Schuler, Präsident des Alessandra Keller Fanclubs, Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB sowie ein Vertreter des Kantons Nidwalden im Anschluss an den offiziellen Teil für individuelle Interviews zur Verfügung.

Nehmen Sie am Empfang von Alessandra Keller teil? Wir danken Ihnen für Ihre Anmeldung per E-Mail an daniel.fuhrer@nkb.ch bis am Donnerstag, 23. Oktober 2025 und freuen uns, Sie im Länderpark in Stans willkommen zu heissen.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach