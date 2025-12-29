Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: Urs Pfluger wird neuer CEO der Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung, 29. Dezember 2025

Der Bankrat der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) hat Urs Pfluger zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsleitung gewählt. Er wird seine Tätigkeit per 1. Juli 2026 aufnehmen und folgt auf Heinrich Leuthard, der nach 13 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand treten wird.

Mit Urs Pfluger gewinnt die NKB eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit breiter Erfahrung in der Bank- und Finanzbranche. «Urs Pfluger hat uns sowohl menschlich als auch fachlich vollkommen überzeugt. Er verfügt über eine hohe strategische Kompetenz, langjährige Führungserfahrung und einen ausgewiesenen, starken Leistungsausweis. Damit passt er hervorragend zu unserer Bank», sagt Daniel Bieri, Präsident des Bankrats. «Der Bankrat und die Mitarbeitenden freuen sich sehr darauf, gemeinsam mit Urs Pfluger die Zukunft der Nidwaldner Kantonalbank zu gestalten.»

Der 54-jährige Urs Pfluger ist seit 2007 als Chief Market Officer (CMO) und Mitglied der Geschäftsleitung für die Baloise Bank AG in Solothurn tätig. In dieser Funktion verantwortet er den schweizweiten Vertrieb im Bankgeschäft, leitete verschiedene strategische Grossprojekte und war stellvertretender CEO. Urs Pfluger ist diplomierter Bankfachmann und verfügt über einen «Executive Master of Banking» der Hochschule Luzern – Wirtschaft (IFZ Zug). Durch seine schweizweite Tätigkeit kennt er auch die Zentralschweiz bestens und wird seinen Wohnsitz in den Kanton Nidwalden verlegen.

«Ich fühle mich sehr geehrt, die Nidwaldner Kantonalbank künftig leiten zu dürfen. Die NKB ist eine starke, hervorragend positionierte Kantonalbank mit einer klaren regionalen Verankerung und einer ausgeprägten Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Bankrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden für die Menschen, die Unternehmen und die Gesellschaft im Kanton Nidwalden tätig zu sein», so Urs Pfluger.

Der Bankrat dankt Heinrich Leuthard im Namen aller Mitarbeitenden herzlich für sein aussergewöhnliches Engagement und seinen langjährigen sowie überaus erfolgreichen Einsatz. Mit ihm verabschiedet sich nicht nur ein CEO, sondern eine inspirierende Persönlichkeit, welche die Bank in jeder Hinsicht weitergebracht hat. Wir wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute, beste Gesundheit und viele schöne Momente.

Die Nidwaldner Kantonalbank wird Heinrich Leuthard im Verlauf des Jahres 2026 in einem würdigen Rahmen offiziell verabschieden.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch Freundliche Grüsse Simon Zumbach