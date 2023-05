Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: NKB lanciert Noldi App für den spielerischen Umgang mit Geld

Medienmitteilung, 16. Mai 2023

NKB lanciert Noldi App für den spielerischen Umgang mit Geld

Die Noldi App der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) ist die Sackgeld-App für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Mit der App lernen Kinder, spielerisch und verantwortungsvoll mit ihrem Sackgeld umzugehen.

Kinder von 6 bis 12 Jahren können mit der neuen Noldi App der NKB den Umgang mit ihrem Sackgeld spielerisch erlernen. Dabei erfassen sie in der App Wünsche und hinterlegen einen entsprechenden Wert in Schweizer Franken. Die App zeigt daraufhin an, wie viel die Kinder noch sparen müssen, bis sie sich ihr Wunschobjekt leisten können.

Um die Noldi App nutzen zu können, benötigt das Kind das kostenlose NKB-Konto «JUGEND ZAHLEN Basis» und die Eltern einen aktiven E-Banking-Vertrag bei der NKB. Auf Wunsch kann die ebenfalls kostenlose Visa Debit dazu bestellt werden. Mit dieser Karte kann das Kind Geld am Bancomat abheben oder an der Kasse bezahlen. «Wir sehen es als unsere Verantwortung, den Kindern beim Umgang mit Geld eine Hilfestellung zu bieten. Mit der Noldi App verknüpfen wir diese wichtige und gleichzeitig komplexe Thematik auf eine spielerische Art und Weise miteinander», erklärt Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der NKB.

Eltern behalten den Überblick

Die Eltern behalten im sogenannten Eltern-Cockpit immer den Überblick über den Kontostand sowie über die Ausgaben und Einnahmen ihres Kindes, bzw. ihrer Kinder. Sie können jederzeit die Noldi App aktivieren oder deaktivieren, den Benutzernamen und das Passwort für ihr Kind definieren oder anpassen, die Kontobewegungen überblicken und den Kontostand einsehen. Über das E-Banking können sie zudem unter anderem das Geoblocking der Visa Debit verwalten sowie die Bezahlarten nach Wunsch definieren. «Es ist uns ein zentrales Anliegen, dass die Eltern stets die Kontrolle über die App des Kindes behalten. Dies ermöglicht es ihnen, gemeinsam mit dem Kind den Umgang mit Geld zu thematisieren und es dafür zu sensibilisieren.», meint Nicole Lüthy.

Noldi-Club-Angebote auch digital verfügbar

Kinder im Noldi-Club der NKB profitieren von attraktiven Freizeitangeboten in der Region. Mit der App sind diese Angebote neu auch digital verfügbar. «Es freut uns sehr, dass wir mit der Noldi App auch gleich den häufig genannten Wunsch nach digitalen Coupons erfüllen können», so Nicole Lüthy.

Diese Sackgeld-App ist ein Produkt von Inventx, der Schweizer IT- und Digitalisierungspartner für führende Finanz- und Versicherungsdienstleister, zusammen mit GFT als Implementierungspartner. Die NKB ist seit 2021 der Open-Finance-Plattform von Inventx angeschlossen. «Wir freuen uns, dass wir mit der NKB, neben der Graubündner und St. Galler Kantonalbank bereits die dritte Partnerin für unsere Sackgeld-App gewinnen konnten», meint Pascal Wild, Head of Banking Inventx AG.

Die App kann im App Store und Google Play Store kostenlos herunterladen werden.

